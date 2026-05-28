Hotel Secrets Papagayo fortalece su compromiso con la conservación de Playa Arenilla

Hotel obtiene cuatro estrellas blancas, una estrella plateada y una estrella rosa dentro del Programa Bandera Azul Ecológica, además de reconocimientos del ICE en eficiencia energética

Ubicado en Bahía Papagayo, frente a Playa Arenilla, el Hotel Secrets Papagayo Costa Rica se consolida como un refugio para los amantes del buen vivir, donde el lujo relajado, la tranquilidad y la conexión con la naturaleza forman parte esencial de la experiencia turística. Rodeado de exuberante vegetación tropical y aguas serenas del Pacífico Norte costarricense, el hotel ofrece un entorno ideal para actividades como kayak, snorkeling, paddle board, caminatas frente al mar y observación de biodiversidad marina y costera.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente y del 30 aniversario del Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE); categoría Playas, Secrets Papagayo reafirma su compromiso con la sostenibilidad y la protección de Playa Arenilla, una playa reconocida por sus paisajes naturales y por la armonía entre turismo y conservación ambiental.

Actualmente, el hotel cuenta con cuatro estrellas blancas, una estrella plateada y una estrella rosa dentro del Programa Bandera Azul Ecológica, reconocimientos que reflejan el trabajo constante desarrollado por el equipo en temas de sostenibilidad, conservación y mejora continua.

“Durante los cinco años en los que hemos participado, nuestro compromiso ha evolucionado de manera constante. La sostenibilidad implica trabajar continuamente con la comunidad, fortalecer la cultura de conservación y enfrentar nuevos desafíos ambientales”, explicó Carmen Estrada, gerente de Calidad del hotel.

Entre las principales acciones impulsadas por el hotel destacan la gestión eficiente de recursos, especialmente agua y energía, así como el monitoreo y reducción de residuos mediante iniciativas implementadas en cada departamento operativo. Además, el hotel desarrolla programas de educación ambiental dirigidos tanto a colaboradores como a huéspedes, fomentando la conciencia sobre la importancia de proteger los ecosistemas marinos y costeros.

Como parte de las acciones ambientales vinculadas al Programa Bandera Azul Ecológica, equipos de trabajo y voluntarios desarrollaron jornadas de limpieza de playa y recolección de residuos, fortaleciendo la protección de los ecosistemas marinos y costeros.

Las acciones también incluyen jornadas de limpieza de playa, programas de conservación y alianzas estratégicas con comunidades cercanas y Áreas de Conservación, fortaleciendo la protección de Playa Arenilla y generando un impacto positivo en playas y comunidades vecinas.

En materia de eficiencia energética, el hotel avanza en el proceso de certificación bajo la norma ISO 50001:2018 y participa por segundo año consecutivo en el Programa Líderes en Electrificación de la Economía del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), donde ha obtenido reconocimiento plata en la categoría de media tensión. Asimismo, el hotel cuenta con la Certificación de Sostenibilidad Turística (CST) del ICT en categoría Élite, así como con su homologación al SICCS (Sistema Integrado Centroamericano de Calidad y Sostenibilidad).

Estos reconocimientos reflejan el compromiso de Secrets Papagayo con la sostenibilidad, el uso responsable de los recursos y la mejora continua de sus operaciones.

Para el hotel, la sostenibilidad también fortalece la imagen país y el posicionamiento de Guanacaste como un destino comprometido con el ambiente. “Costa Rica es un referente mundial en turismo sostenible y hoteles como Secrets Papagayo contribuyen a proyectar un modelo de turismo responsable y consciente”, destacó Estrada.

En el contexto del Día Mundial del Medio Ambiente, el hotel también hizo un llamado a turistas, empresas y comunidades a proteger las playas y los ecosistemas marinos. “Cuidar nuestras playas es, en esencia, cuidar la vida. Solo a través de un compromiso consciente podremos garantizar que estos espacios continúen siendo un refugio de bienestar para todos”, concluyó la gerente de Calidad.





