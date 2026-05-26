Peninsula Papagayo reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible y las comunidades de Guanacaste

Peninsula Papagayo presentó su Reporte de Sostenibilidad 2025, destacando avances en conservación ambiental, desarrollo comunitario y eficiencia operativa, en una actividad que reunió a más de 150 representantes de comunidades, academia, organizaciones sociales y aliados estratégicos. Bajo el concepto “Crecimiento con responsabilidad”, se expuso cómo el destino continúa fortaleciendo sus estándares bajo una visión de turismo responsable alineada con su estrategia 2030.

“La sostenibilidad es la manera en que tomamos decisiones y gestionamos el desarrollo. Cada etapa de crecimiento implica también una mayor responsabilidad con las personas, las comunidades y el entorno natural’’, expresó Susana Vicente, vicepresidenta de Sostenibilidad de Peninsula Papagayo.

Entre los principales resultados sobresale el programa de restauración coralina, que mantiene más de 11.000 fragmentos de coral en crecimiento y una recuperación cercana al 50% del ecosistema arrecifal intervenido. Asimismo, Península Papagayo registró 1.038 especies monitoreadas y fortaleció acciones de conectividad ecológica mediante pasos de fauna, pasos aéreos para primates y señalización preventiva.

Más de 11.000 fragmentos de coral en crecimiento, 1.038 especies monitoreadas y acciones de conservación, gestión hídrica y 11 eficiencia energética forman parte de los principales avances ambientales impulsados por Peninsula Papagayo en 2025.

Los materiales valorizables representaron el 54% del total de residuos generados, mientras que el procesamiento de residuos orgánicos mediante compostaje alcanzó 173 toneladas. Además, se consolidó la certificación ISO 50001:2018 en distintas operaciones del destino.

Durante 2025, la fuerza laboral vinculada a Península Papagayo alcanzó las 2.187 personas, consolidando al destino como una importante fuente de desarrollo económico para Guanacaste, junto con programas de bienestar socioeconómico, acompañamiento social y formación técnica para personas colaboradoras.

En el marco del aniversario 25 de la Asociación Creciendo Juntos, se destaca el impacto de sus programas comunitarios, beneficiando a 4.293 personas mediante el Hub Tecnológico Comunitario e impulsando una inversión social superior al millón de dólares en iniciativas de educación, salud y fortalecimiento comunitario.

Con este informe, Peninsula Papagayo reafirma su compromiso de continuar impulsando un modelo de desarrollo que busca generar bienestar compartido, proteger los ecosistemas y aportar al futuro sostenible de Guanacaste, consolidando una visión de largo plazo que hoy posiciona al destino como un referente nacional en sostenibilidad y turismo responsable.