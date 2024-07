Fundación llega a siete años de trabajo en favor del ambiente

Festival del 27 de julio promoverá un compromiso firme con los oceános y las playas libres de contaminación

La Fundación The Clean Wave acumula siete años de trabajo en favor del ambiente en Playa Tamarindo -así como en otras comunidades de Guanacaste y del resto del país- donde ha desarrollado de manera incansable proyectos para proteger y restaurar los ecosistemas marinos a través de campañas de limpieza, programas de educación ambiental e iniciativas para la restauración de hábitats.

Desde su nacimiento esa organización -con presencia en Costa Rica y los Estados Unidos- ha movilizado a unos 6 000 voluntarios logrando un impacto significativo en la reducción de la contaminación marina.

Para conmemorar esos logros el próximo 27 de julio se programó The Clean Wave Fest (TCW Fest) en Playa Tamarindo evento que combina el entretenimiento en vivo con un firme compromiso en favor de la conservación reuniendo a la comunidad para una causa noble: mantener a los océanos y playas libres de contaminación.

Andrés Bermúdez, Presidente de The Clean Wave, indicó que “todas las personas de la comunidad y visitantes están invitadas a unirse a este importante evento que hemos venido planeando hace varios meses con mucho amor”.

La velada contará con la participación especial de la reconocida agrupación Un Rojo Reggae Band que se caracteriza por una energía vibrante que promete poner a bailar a todos los asistentes, creando un ambiente festivo y alegre que celebra tanto la música como la naturaleza.

El Festival se iniciará con una importante actividad en Tamarindo frente a Witchs Rock; con actividades como Yoga, Limpieza de Playa, Limpieza de Fondo Marino, Stands informativos, deportes de playa, meditación y baño de sonido. De la misma manera se tendrá a los DJ’s Seguras, Gooty, Luis Morales y Wardo.

Además, un concierto comunitario en TRIO Tamarindo ubicado en el centro de esta localidad de Santa Cruz donde también habrá show de Belly Dance, demostración de telas aéreas, espectáculo de fuego; asimismo, música por los DJ’s Jost y Green.

"TCW Fest es una celebración de nuestra comunidad y nuestro compromiso con el medio ambiente. Cada año, reunimos a personas apasionadas por proteger nuestros ecosistemas y es increíble ver el impacto positivo que podemos lograr juntos". añadió Bermúdez.

Este año el Festival tendrá una zona Full Experience en el segundo piso de TRIO Tamarindo, donde los invitados especiales podrán disfrutar de bebidas de cortesía, tres tapas, vistas panorámicas, acceso a bar y baño privado, espacio de lounge y una donación directa a The Clean Wave con un costo de $USD 100.

Patrocinadores Premium: Ki Brand, Digital Ninja, Eddyline Kayaks.

Patrocinadores Principales: BA Divers, Best Western Vista Villas, Cala Luna Boutique Hotel, Catering Costa, Corona, Hotel Capitán Suizo, Los Altos de Eros, Marlin del Rey, Palmyra Properties, Reserva Conchal, Sharky’s, Terrazas, TRIO, Witch’s Rock Surf Camp



Patrocinadores de Eventos: Artlines, Beach Side Clinic, Bendita, Bones, Café Mar Azúl, Café Santa Rita, Camara de Comercio y Turismo Tamarindo, Canopy Monkey Jungle, Cavalinni, Cha Café, Coastal, Costa Rica Makes me Happy, Dra Amada Robles, Dreamland, Ecomuna, Efoil, El Be!, El Mercadito, Evasion Diving, Gaia Studio, Heartwood, Junior Rodriguez, Landia, Lunático, Mariajuana, Morena Beach Wear, Namubak, Nanuka, New Body, Pacific Coast Dive Center, Selva Negra, Shaka Food, TamaBurger, White Lotus

Para más información sobre The Clean Wave Fest y cómo participar los interesados pueden visitar: www.thecleanwave.org/events