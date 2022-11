ICT invita a influenciadores nacionales de la música, el fútbol y el baile a explorar la gastronomía tica

04 Noviembre 2022

El arroz de maíz, una vinagreta, así como picadillos de papaya y arracache fueron las recetas elaboradas por la cantante Debi Nova, el ex futbolista Mauricio “el Chunche” Montero y los bailarines Lucía Jiménez y Javier Acuña

El material será publicado en las redes sociales del ICT y forman parte de la táctica de comunicación gastronómica del ICT: “Sabores de Costa Rica”.

Por un par de horas, la cantante y compositora costarricense Debi Nova se olvidó de la música para aprender a cocinar un delicioso platillo de la gastronomía guanacasteca: una nueva versión del arroz de maíz, guiada por el reconocido chef Paulo Valerios.

La particular experiencia la vivió por invitación del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) como parte de las acciones generadas con la estrategia de comunicación “Costa Rica, un país de sabores por descubrir” y la táctica “Sabores de Costa Rica”, la cual invita a los costarricenses a realizar turismo motivados por los platillos, productos y recetas de cada lugar, con el apoyo de la Asociación Nacional del Chefs.

En el caso de Debi y “Chef Valerios” compartieron la experiencia de conocerse, conversar sobre sus carreras y de la gastronomía tica, mientras cocinaban el arroz de maíz con gallina, incluida una adaptación propia de Valerios al agregarle también mariscos, con el objetivo de grabar un material en video que podrá verse por las redes sociales institucionales del ICT.

Para Debi, fue su primera vez probando el conocido platillo de la provincia guanacasteca, incluso, contó que le gustaría prepararlo en su casa, con la salvedad de que buscaría a alguien en la zona de Tamarindo, -donde reside cuando está en suelo nacional-, para que le ayude a moler el maíz. “Me encantó cocinar el arroz de maíz con Paulo Valerios, es súper buen profesor y aprendí muchísimo sobre nuestra cocina, los ingredientes, de dónde vienen y la importancia de comer productos locales. Esta iniciativa del ICT me encanta porque creo que hay mucho que rescatar y no solo por la comida que vamos a descubrir, sino por las historias detrás de los platillos”, expresó la cantante y compositora.



Para el “Chef Valerios”, la experiencia de cocinar junto a Debi Nova fue “muy divertida”.

“Fue todo un honor cocinar con una persona como Debi. Para mí, la propuesta del ICT de exaltar la gastronomía costarricense me parece bien e importante porque tenemos que rescatar nuestra gastronomía, es valioso ir descubriéndola y exaltándola más por medio de este tipo de actividades”, indicó Paulo.

Así como Debi y Paulo cocinaron el rico arroz de maíz, el exjugador y técnico de futbol, Mauricio “El Chunche” Montero, aprendió a hacer una vinagreta con la guía de la chef Adriana Sánchez, del restaurante “Manos en la masa” y los bailarines Lucía Jiménez y Javier Acuña, también profesores del programa “Dancing with the stars” prepararon, entre la mezcla de sabores y el baile, picadillo de papaya verde y otro de arracache junto a Mónica Peñaranda, del restaurante “Fyah to go”.

Montero agradeció al ICT la oportunidad de hacer algo completamente distinto a lo que realiza diariamente.

“Lo disfruté mucho, llevo dos tips para enseñarle a mi señora cómo se preparan las verduras y cómo hacer una vinagreta totalmente diferente a lo que uno conoce. Invito a la gente que cuando visiten lugares, pidan platos con productos costarricenses, tenemos un país donde producimos de todo, no tenemos que envidiarle nada a nadie”, añadió el exfutbolista y entrenador del equipo de Palmares, de la Segunda División.

Ireth Rodríguez, jefa de promoción del ICT, destacó la importancia de convertir a la gastronomía en un detonador de viaje que contribuye al mejoramiento de las experiencias.

“Con la creación de estos audiovisuales con la participación de reconocidas figuras, buscamos que el turista nacional se motive, se decida a visitar y explorar los rincones de Costa Rica, descubrir los sabores de nuestra gastronomía, a conocer el esfuerzo de los agricultores que cultivan los productos, los encadenamientos ligados a la comida y la historia detrás de cada receta”, expresó Rodríguez.

Más acciones y sabores por descubrir

El ICT ha ideado más material que invita al turista a disfrutar de la gastronomía costarricense y que será compartido en los próximos meses en las redes sociales de la institución.

Uno de ellos será la serie “Descubrí una Costa Rica de sabores”, conformado por cuatro videos de zonas donde se expone a qué sabe cada lugar, grabados en Isla Venado y Punta Coral, en el Pacífico, para conocer la preparación del ceviche, el arroz guacho con pianguas, el cultivo de las ostras y las langostas, entre otros platillos.

También se podrá conocer el cultivo y procesamiento del chocolate en la zona de San Andrés, en Bananito, Limón; así como el guabul, la hiel y la macarela en escabeche, en Puerto Viejo, Limón.

Además, se incluye la grabación de cocina indígena como el “rabo de mono”, la gallina achiotada estilo Bribri, la yuca sancochada, el rondón, el stew beans y sorel en Meleruk, del territorio Bribri de Talamanca.

En Nicoya, se podrá deleitar viendo la preparación de la horchata, las tanelas, el arroz de maíz, las rosquillas o cómo nixquean el maíz, por citar ejemplos de recetas guanacastecas, y se cierra el recorrido en el Valle Central con un vistazo por la preparación y producción del queso Turrialba de denominación, la miel o cajeta de tacaco, el chicharrón de queso, la miel de yuplón, los picadillos, los barbudos y el cultivo de fresas en Llano Grande de Cartago.

También estará la táctica “Un fogón, diferentes cucharas”, una serie de tres contenidos audiovisuales representados a través de diferentes cocineros y cocineras locales que han ido rescatando nuestra identidad en zonas como Los Santos, Occidente, Sarapiquí y Limón.

Por último, “El valor de nuestros sabores” será una serie de tres videos con reacciones de comensales de las zonas de San Carlos, San Ramón, Limón y Los Santos, amantes de la cocina preparada en restaurantes de cada una de estas comunidades.