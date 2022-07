Hoteles nacionales alistan promociones y tours para las vacaciones de medio año

01 Julio 2022

Para las personas que están buscando donde vacacionar durante este período de medio año, les contamos que varios hoteles nacionales cuentan con promociones atractivas y tours para realizar en familia.

Los hoteles son El Silencio Lodge, Río Celeste Hideaway, Arenal Manoa, Lagarta Lodge y Chachagua Rainforest Hotel & Hot Springs.

En cuanto a el Hotel El Silencio Lodge, Jennifer Pérez directora de ventas y mercadeo señala que “poseen precios para nacionales desde los 420 dólares más IVA, y la tarifa aplica de domingo a jueves en las suites”.

Esta tarifa e incluye debida de bienvenida, desayuno "a la carta", acceso a senderos y cataratas privados, uso de bicicletas de montaña, clase de bienestar diaria (yoga o sanación sonora), case diaria de iniciación al tiro con arco, caminata mística guiada diaria y chocolate caliente orgánico en el área principal del lodge todas las tardes.

Y, el hotel ofrece diferentes actividades dentro de la propiedad para familias, entre ellas Pesca de truchas, Clases de cocina, Caminata a la catarata, clases de pintura de carretas, tirolesa, rappeling, la finca orgánica y también contamos con senderos dentro de la propiedad que le permite experimentar el ciclismo y caminatas rodeados de naturaleza.

Para reservar las personas se pueden comunicar al número 4070-1100 o al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

El hotel Río Celeste Hideaway, Oscar Bermúdez, sales & marketing manager indica que “para las primeras semanas de julio tendrán un 30% de descuento sobre la tarifa rack. Además, un 15% de descuento en Almuerzos y 20% de descuento en masajes y el tour de caminata nocturna.

Los interesados se pueden comunicar al email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. , al whatsapp: +506-6061-7193 y al número 506 2206-4000.

En el caso del Hotel Arenal Manoa, su encargado de Mercadeo, Alejandro Rojas comenta que ellos “tendrán una oferta para nacionales de $120 por persona y por niño es de $65, con la alimentación incluida. Esta promoción aplica para habitación Jr. Suite”.

Además, el hotel ofrece varias actividades para disfrutar en familia, como por ejemplo senderismo, tour de avistamiento de aves, tour de cabalgata en la finca, tour a la lechería y aguas termales.

Para más detalles las personas pueden comunicarse al teléfono 2479-1111 y al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Por su parte el Hotel Lagarta Lodge, su gerente general Alonso Bermúdez explica que “para la temporada de vacaciones tendrán una promoción eespecial para nacionales para la habitación en categoría Motmot Suite con una la tarifa de $295 + 13% IVA por noche en ocupación doble y los niños entre 0 – 12 años que comparten con sus padres está habitación no pagan (máximo 2 niños). Además, brindaremos un descuento en alimentos y bebidas del 10% para quienes reserven esta habitación”.

Para reservar las familias interesadas pueden llamar al 4070-1144.

Johnny Hidalgo, gerente de mercadeo de Chachagua Rainforest Hotel & Hot Springs indica que “tendremos un 20% de descuento sobre la tarifa para nacionales, con desayuno incluido. Como cortesía ofrecemos un tour con horario de 10 a.m. y 2 p.m. Y la opción de hacer un check in más temprano a las 10 a.m. sujeto a disponibilidad y un check out más tarde, también basado en disponibilidad”,

Asimismo, el hotel cuenta con tres piscinas una de agua caliente y una poza con tobogán en uno de los dos ríos que cruza la propiedad. En cuanto a los tours, el hotel brinda la opción de senderismo y descubrir una hermosa catarata de la propiedad. También, tienen un tour de chocolate.

Si esta opción es de su interés puede comunicarse por medio del correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o llamar al 4000-2026.