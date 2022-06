Carmen Marcelina Díaz Mendoza “La Negrita” La emprendedora que deleita con sus copos a los visitantes de playa Carrillo

28 Junio 2022

Distinguida en ser parte de la marca “Somos Hojancha” por la Municipalidad de este cantón.

Erika Fernández Cordero

Periodista Periódico Mensaje

Emprender un negocio es una actividad de valientes, pero, es más aún, cuando está lejos de acceder al crédito, con lesiones físicas en sus rodillas y en su columna; ocasionadas por un accidente laboral que vivió en su pasado en la capital y con tan solo el sexto grado aprobado.

Carmen Marcelina Díaz Mendoza, también vivió jornadas laborales de 12 horas diarias, con trabajos pesados, que afectaron su salud. Sin embargo, estas condiciones de vida en lugar de convertirse en excusas fueron su motor para querer emprender y convertirse en la protagonista de su propio negocio. Su sueño se convirtió en realidad en el 2000 y hoy es reconocida como “La Negrita” la vendedora de copos de playa Carrillo con 22 años de deleitar con sus copos a los visitantes de playa Carrillo. Su trabajo diligente la hizo merecedora de obtener la distinción de ser parte de la marca: “Somos Hojancha” por parte de la municipalidad de ese cantón.

¿Quién es Carmen Díaz “La Negrita”?

Carmen, es nicoyana de la comunidad de Santo Domingo de Sámara, hija de padres agricultores, quien es la segunda de seis hermanos, y quien perdió a su Madre a tan solo a sus 11 años. Las necesidades económicas la obligaron a trabar desde temprana edad y dejar los estudios, las pocas posibilidades laborales la movilizaron hacia la ciudad, en vivir sola y “jugársela“ en lo que pueda, ahí trabajo en varias empresas transnacionales, que provocaron lesiones físicas a su salud. En esa época laboral, solo recibió indiferencia de sus patronos. Con el fin de buscar respuestas de su condición física “La Negrita” visitó al Dr. Carlos Palavicini, quién le recomendó renunciar, ya que le dijo que si seguía en ese trabajo iba a quedar inválida en el tiempo. Atendiendo el consejo del médico, y con las puertas cerradas, decidió regresar a su querida provincia de Guanacaste. Ahí empezó a trabajar en una pulpería con su hermana. A pesar de sus pruebas, su sensibilidad como ser humano siguen intocables, ya que el faro de su vida siempre ha sido Dios, y es él quién le ha puesto muchos ángeles en su vida para haber logrado y sostenerse hasta el día de hoy. “Doy gracias a Dios todos los días por mi vida y le pido por mis necesidades, él me escucha y me abre el camino, además de darme discernimiento para tomar decisiones acertadas en mis labores” comentó ‟La Negrita‟, en una entrevista a Periódico Mensaje.

¿Cómo empieza su espinita para emprender?

Su espinita empieza en el año 2000 con el consejo de un ángel, que, para ella, eso representó en ese entonces, don Evaristo el copero del pueblo de Hojancha, quien le recomendó emprender su negocito como coopera.

En ese entonces, “La Negrita” contaba con sus ahorros; una buena práctica de vida que ejerce. Además, contaba con los ingresos de su empleo. Esos dos componentes, más su actitud diligente en emprender y con la fe puesta en Dios dieron marcha para iniciar su emprendimiento. Su ángel, le ayudo en darle los “tips” para las comprar de los insumos y el carrito. Que, por cierto, solo en ese entonces comprarlo tenía un costo de 70.000.00 colones. Su carrito no es de madera como la mayoría de los coperos, es de acero inoxidable, porque aunque tenga un costo mayor, su rendimiento es mejor, al igual que lo considera más higiénico por no retener humedad como si lo hace la madera.

Hoy, “La Negrita” cuenta con 22 años de ejercer este emprendimiento en playa Carrillo del cantón de Hojancha, el cual le ha proveído sus necesidades para vivir dignamente.

Desafíos y retos experimentados

Cómo todo emprendedor, se pasan por desafíos y retos, que no todos logran sobrellevarlos, en el caso de doña Carmen su astucia, dinamismo y valentía han sido sus compañeros de batallas. Ha vivido la indiferencia de instituciones como el IMAS, NAMU, CCSSS y el sector financiero por mucho tiempo.

Para iniciar sus labores doña Carmen, se levanta a las 4: 00am, ella vive en la montaña en Santo Domingo de Sámara, donde no hay acceso a luz, ni caminos dignos para el acceso. En un tiempo al no contar con transporte ni financiamiento, tenía que caminar casi 30 kilómetros diarios, atravesar la montaña donde se exponía con encontrarse con pumas o culebras venenosas. Sin embargo, su fuerza por emprender ha sido más fuertes que sus adversidades. El Carrito se lo guarda, un vecino con una propiedad que vive frente a la playa, que gracias a él no tiene que cargarlo hasta su casa.

En una época en que su Padre enfermó,su jornada empezaba no a las 4:00am sino a las 2:00 am, para cuidar de él y de las labores de la finquita que fue recargada en ella en esa época.

La pandemia, es otra de sus grandes batallas donde sus ingresos fueron nulos, sin embargo, sus oraciones dieron fruto, y Dios le dio el discernimiento de iniciar otro emprendimiento: criar y producir chanchos, este emprendimiento fue lo le dio un pequeño respiro para sobrevivir en plena pandemia y de la ayuda de gente generosa.

En el camino, “La Negrita” se ha encontrado, con otros ángeles, como “chito” quien una vez con su esposa le ayudaron a llevar el alimento de los chancos a su casa, se sorprendieron de la distancia y el pésimo acceso a su casa. Está ayuda la conectó con Teletica canal 7, quien le brindaron un reportaje, y llegó a voces de instituciones financieras; esta vez si le brindaron la mano para un crédito, para comprar un cuatriciclo, y poder transportarse y cargar los alimentos de su segundo emprendimiento.

Son muchas los desafíos que ha enfrentado, esta pujante guanacasteca, orgullo del cantón de Hojancha, hoy su lucha sigue, ya que la pandemia no le ha permitido aún estabilizarse y ponerse al día con las cuotas de financiamiento, sus preocupaciones de hoy es su préstamo con el Banco, quien la amenaza en quitarle su herramienta de trabajo. “La Negrita” necesita un poco más de flexibilidad con sus cuotas, para salir avante con su compromiso financiero, que es su mayor deseo. También pide apoyo a la Municipalidad de Nicoya y otras instituciones competentes para poder acceder al servicio de electricidad y arreglo de caminos. Flexibilidad al sector financiero y a la CCSS, un derecho que todo ciudadano anhela tener, pero las condiciones no están acreditadas para los emprendedores que se la juega solos.

Otros de sus sueño es aprender el idioma inglés, ¡le encanta ese idioma! que se dio a la tarea de aprender, pero un accidente que tuvo llegando a su casa, provocado la crecida de los ríos y los malos caminos, le impidieron continuar por el peligro de llegar de anoche a su casa.

Para doña Carmen, haber emprendido, es una de las mejores decisiones de su vida, ama su trabajo y su libertad. La convivencia con la gente es una de sus principales satisfacciones al igual que deleitar con sus copos a los visitantes de playa Carrillo.

Doña Carmen, es un ejemplo, de un caso de éxito, y una voz de las pericias que pasan lo emprendedores.