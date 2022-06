Beto´s Travel es una agencia de viajes que inició en Guanacaste y ahora sobrepasa fronteras con sus cientos de amigos viajeros. Conozca su historia

24 Junio 2022

Cumplir un sueño llevó a un guanacasteco y a su familia a crear una de las agencias de viajes más exitosas del país

Por: Silleny Sanabria Soto.

Norberto Galagarza Álvarez, es un Santacruceño, profesor de Matemática, emprendedor, pero sobre todo un gran luchador, quien se estableció en Liberia junto a su esposa, y que cada día busca un nuevo proyecto para proteger tanto a su familia y como a quienes considera sus amigos de viaje.

Beto´s Travel es un visionario proyecto que comenzó hace 8 años, cuando don Norberto realizó el trámite para obtener la Visa Americana y así cumplir su sueño de niño de visitar Orlando, y el cual cumplió a sus 35 años; de ahí vio la oportunidad de emprender con la venta de ropa traída de Estados Unidos.



¿Cómo comenzó todo?

A partir de aquí arrancaron mis primeros viajes solo sin saber hablar inglés, para vender ropa a través de redes sociales. Este emprendimiento todavía lo tenemos se llama Beto´s Zone de venta de ropa al detalle y al por mayor, viajando cada 15 días a donde encontrábamos el tiquete más barato, traía mercadería y eso hizo que amigos que tenían Visa me preguntaran si podían viajar conmigo para disminuir los gastos y ahí comenzamos a viajar cuatro, cinco y hasta siete personas.

En un pasillo del aeropuerto le comenté a uno de mis amigos que iba a arrancar el proyecto que se llama Beto´s Travels, que fue el inicio de hacer ofertas de viajes para compras y paseos para Estados Unidos, conforme fue pasando el tiempo, más personas se nos iban uniendo a los viajes por eso mi lema es muy claro que es “Viajando con amigos de mis amigos”.

Nosotros creamos paquetes de viajes donde incluimos lo más básico para que nuestros amigos se despreocupen, en 8 años hemos viajado a 25 países y más de 1000 personas han viajado con nosotros, ha sido un emprendimiento meramente familiar sin ningún financiamiento ni recurso extra más que la confianza de nuestros amigos.

¿Cuál ha sido el mayor reto durante estos 8 años?

El mayor reto fue poder sostenernos en tiempos de pandemia, cuando había compromisos ya adquiridos en diferentes tours en el año 2020, con inversiones grandes que se habían hecho para paquetes para Europa, Colombia, por ejemplo, y en donde la gente en su desesperación pedía un reembolso cuando no era posible, porque teníamos que cuidar el capital y el patrimonio de las personas para poder cumplirles una vez que decidieran viajar. Recuerdo que tuve que vender sandía, queso y distintos productos para sostener la situación primero de la familia, el negocio y su capital y luego de los clientes.

Gracias a Dios pudimos sostener la pandemia, y arrancamos cuando los aeropuertos abrieron; comenzamos a viajar todos los fines de semana con una persona o dos a Estados Unidos, con el fin de crear confianza a nuestros amigos de que había que acostumbrarnos a que el Covid-19 ya iba a vivir con nosotros, tanto así que fuimos los primeros en nivelar nuestros viajes a antes de pandemia.

¿Cuál cree usted que ha sido la receta clave no estancarse y seguir adelante?

Todo es un proceso de actitud, Dios me ha dado a una gran esposa, el apoyo de ella, de mi suegro que está ahora en el cielo, que me han dado un apoyo incondicional, de que podemos seguir intentándolo cada día; en 8 años hemos tenido aciertos y desaciertos, y creer que somos perfectos está lejos de la realidad. Todo se lo debo a Dios y a nuestros amigos que confían en nosotros, en donde hemos logrado llevar grupos de 100 personas a diferentes lados del mundo, en 8 años hemos visitado 25 países, y todo es obra de Dios.

¿Cómo fue la experiencia de viajar a Qatar?

La expectativa que teníamos para Qatar era de 25 personas inicialmente, conforme pasaron los días se nos unieron más personas, no nos dio miedo a pesar de que era una gran responsabilidad. El viaje no fue perfecto porque nos topamos con situaciones comunes en el andar de aeropuertos, como cancelaciones de vuelos, mal tiempo, la aplicación de entrada a Qatar, pero se cumplió el objetivo de llevar a los 105 Beto´s travelers al Estadio Qatar, podemos decir que el 100% de nuestros amigos entraron al estadio, y que fuimos los únicos que tuvimos a los viajeros completos en Qatar. Hubo gente de distintas partes de Costa Rica, nos hemos expandido no solo en Guanacaste sino en todo el país, desde San Ramón, Heredia, San José, hasta personas de otros países, que viajaron con nosotros. Ya no somos solo para guanacastecos sino que hemos cruzado fronteras.

¿Cuál es su mayor competencia y cuál es su estrategia?

Nuestra agencia nunca ve al lado, ni al frente ni atrás, nuestra competencia siempre ha sido Beto´s Travels, somos nosotros mismos. Ya hemos estado en otros eventos deportivos, fuimos a Rusia 2018 con 5 personas solamente porque la gente no tenía mucha confianza y creía que nuestros precios eran alejados a la realidad de otras empresas. A través de los años he generado muchas habilidades y técnicas para ofrecer paquetes de viaje a muy buen precio sin menospreciar el producto y que al cliente le va a satisfacer, por ejemplo llegar por destinos que no son el final, mediante escalas que alimenten nuestros paquetes de viaje. Cuando fuimos a Qatar, nuestros viajeros pudieron estar en Suiza, Holanda, Francia, Turquía, Dubai, y esas alternativas dan un mejor precio y a la vez enriquecen más el producto que ofrecemos a nuestros amigos.

¿Ha recibido alguna capacitación para mejorar su estrategia con los años?

Razonamiento lógico matemático. Soy profesor de matemática y las habilidades adquirimos a través de la vida nos ayuda a emprender. Tengo una frase célebre muy mía que dice que “Las mujeres mienten, los hombres mienten, pero los números nunca mienten”, y es ahí donde radica en que nuestro producto pensemos en volumen, y así todas las partes van a quedar satisfechas. Para mí ser una empresa guanacasteca que ha llegado a traspasar fronteras significa mucho orgullo, Dios tiene un propósito, pues hace muchos años comencé la carrera de Turismo Ecológico y decidí estudiar matemáticas y a los años tuve que volver a mis raíces, entonces estoy orgulloso, ya nuestra vida no puede depender de una única manera de ingresos, siempre hay que tener un plan B para satisfacer las necesidades.