Sector genera unos 14 mil empleos directos, Pescadores artesanales solicitan al nuevo gobierno un espacio en la toma de decisiones

18 Mayo 2022

Gremio de esa industria requiere agilizar proceso para otorgar licencias

Las organizaciones del sector de la pesca artesanal de pequeña escala lanzan un llamado al nuevo gobierno del Presidente, Rodrigo Chaves Robles, con el objetivo de acceder en esta administración a un mayor espacio de participación en las instancias oficiales de toma de decisiones que afectan a los trabajadores (as) de la pesca de pequeña escala. Esta petición se realizó desde la Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable y Territorios Marinos de Vida.

Conforme el último censo pesquero desarrollado por la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA) la pesca artesanal de pequeña escala genera, al menos, unos 14 mil empleos directos. Además de ello, un grupo importante de hombres y mujeres que forman parte de la cadena de producción y empleos indirectos de las costas del Pacífico y del Caribe donde la mayoría de los trabajadores labora de manera informal.

De acuerdo con Rolando Ramírez, Co-coordinador de la Red que reúne más de 20 comunidades costero-marinas, uno de los mayores obstáculos que enfrentan los pescadores (as) artesanales de pequeña escala y recolectores de moluscos consiste en que “durante muchos años las decisiones más importantes se han tomado desde San José y muy pocas veces se toma en cuenta la voz de quienes están en las zonas rurales”.

“No se nos conoce y las decisiones no se nos consultan, nosotros esperamos que con el cambio en el Poder Ejecutivo y Legislativo haya un escenario propicio para que se escuche el punto de vista de quienes día a día salen al mar en busca del sustento diario y sobre todo de las mujeres que aportan a lo largo de las cadenas de valor de las pesquerías. Esos insumos son muy valiosos para un diseño eficiente e implementación de las políticas públicas”, afirmó Ramírez.

En noviembre del año pasado se llevó a cabo el II Congreso Nacional de Pescadores (as) Artesanales y Molusqueras (os) de Pequeña Escala que reunió a 60 trabajadores de este segmento de la economía marina de las comunidades de Bribrí, Puerto Pochote, Puntarenas, Tarcoles, Isla Chira, Puerto Jiménez, Sierpe, Cahuita, Valle La Estrella, Barra del Colorado Sur, Barra del Colorado Norte, Playa Blanca, Chomes, Lepanto, Cabuya, Costa de Pájaros, Isla Venado, Boruca y San Juanillo, entre otros.



Perspectiva local

María Carrillo de la Asociación de Pescadores de Barra del Colorado (Limón) y Co-coordinadora de la Red, indicó que en el caso de las mujeres que practican esta actividad productiva han pasado “desapercibidas” para muchos ministerios e instituciones autónomas.

“A las mujeres peladoras de camarón, el Instituto Mixto de Ayuda Social no nos apoya. Ellos fueron (a Barra del Colorado), hicieron unos trámites, gastaron dinero, pero a la fecha no se ha dado nada. No hay fuentes de empleo, no queremos las migajas del gobierno, pero se nos ha prohibido la pesca tradicional de camarón. Lo que queremos es trabajar, que bonito cuando se habla de fuentes de empleo, pero vivimos de un país que no genera las suficientes fuentes para todos. En oficinas se hacen los trabajos, pero muy pocas veces van a las comunidades para ver cómo viven las personas”, afirmó Carrillo.

En la actualidad el sector de la pesca artesanal enfrenta varios desafíos como la lentitud y los entrabamientos para obtener las licencias de pesca con el fin de poder operar formalmente y, de ese modo, acceder a beneficios como la seguridad social u obtener créditos en el sistema bancario.

La gran mayoría de pescadores (as) artesanales de pesca artesanal y recolección de moluscos se asientan en comunidades costeras a lo largo de los 1200 km con que cuentan el país en las provincias Guanacaste, Puntarenas y Limón, en donde la actividad de pesca representa una de las principales fuentes de empleos y generadoras de otros impactos indirectos en la demanda de insumos.



Acerca de CoopeSoliDar R. L.

CoopeSoliDar R.L. es una cooperativa autogestionaria orientada al trabajo de conservación marina, continental y derechos humanos, creada en el año 2000. En los últimos 21 años ha orientados sus esfuerzos profesionales a fortalecer y defender los derechos de las gentes del mar, en especial pescadores (as) recolectoras (es) de moluscos de pequeña escala de Costa Rica presentes en la costa caribe y pacífica, incluyendo los ejemplos de pesca en ríos y lagunas: www.coopesolidar.org



Acerca de la Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable y Territorios Marinos de Vida

La Red es un conglomerado de organizaciones de diversa índole, que van desde Áreas Marinas de Pesca Responsable, organizaciones pesqueras de diversa naturaleza, comunidades de áreas marinas de manejo, pueblos indígenas, afrodescendientes, comunidades molusqueras entre otras formas de organización pesquera y comunitaria. Se trata de un grupo amplio, abierto y heterogéneo, que cuenta con una robusta participación de los distintos grupos que componen al sector pesquero artesanal de pequeña escala en Costa Rica.