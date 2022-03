Murales interactivos de Costa Rica cautivan en New York

17 Marzo 2022

Como parte de la segunda fase de la campaña Only the Essentials el Instituto Costarricense de Turismo realiza una creativa activación de murales interactivos en New York y Los Ángeles.

Paralelamente se lanzó un audiovisual lleno de ritmo y sabor que invita a los turistas estadounidenses a emocionarse de nuevo y reconectarse con la naturaleza.

Cientos de peatones y conductores de Brooklyn y Manhatthan en New York han detenido su acelerado paso cotidiano para observar la creación y el resultado final de los murales hiperrealistas que invitan a los potenciales turistas estadounidenses a visitar Costa Rica en sus próximas vacaciones.

Precisamente estos murales vistos a distancia parecen impresiones monumentales generadas a partir de una fotografía, pero aquellos que se acerquen caminando o deban detenerse mientras van manejando, podrán descubrir que se trata de pinturas, una serie de murales a gran escala desarrollados por artistas especializados.

En una de las imágenes podemos observar a un turista asombrado observando la majestuosidad el volcán Arenal sobre un puente colgante, en medio del bosque tropical e incluye la frase Feet on the ground, head in the clouds (con los pies en el suelo y la cabeza en las nubes). En otra de las creaciones, se muestra a una turista relajada disfrutando de las aguas termales y con el mensaje Meant to be experienced, not explained, haciendo alusión a que hay experiencias únicas que deben ser vividas para poder ser explicadas.

En este momento se encuentran activos dos murales en New York, inicialmente en Brooklyn y luego, se colocará otro adicional en el corazón de Manhatthan, en ubicaciones de alto tráfico de peatones. Según proyecta el ICT, la iniciativa continuará con la presencia adicional de dos murales interactivos en la ciudad de Los Ángeles en los próximos días.

Esta creativa activación publicitaria forma parte de la segunda fase de la campaña Only The Essentials, desarrollada por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) para atraer viajeros potenciales con alto interés en visitar nuestro país, provenientes de Estados Unidos, principal mercado emisor de turistas hacia nuestro país.

“Siempre nos planteamos el reto de generar propuestas creativas que llamen la atención de los turistas potenciales para que visiten nuestro país y se reconecten con lo verdaderamente esencial, disfrutando al máximo la naturaleza, la aventura y las actividades al aire libre. Con la activación de los murales en New York y próximamente en Los Ángeles, nos planteamos el objetivo de interactuar en puntos estratégicos de alto tráfico en dos de las ciudades que concentran a gran cantidad de turistas potenciales con alto interés en visitar Costa Rica”, destacó Carolina Trejos, directora de mercadeo de ICT.

La activación de los murales se mantendrá por algunas semanas y de forma paralela se realiza un concurso en redes sociales para que todos los que encuentren los murales puedan tomarse una foto o un selfie con la imagen de fondo y participar por un viaje a Costa Rica, así como premios sorpresa. Lo único que deben hacer es compartir la foto utilizando el hashtag #CostaRicaMuralQuest y compartirlo en los perfiles de VisitCostaRica en Facebook, Instagram o Twitter.



Audiovisual lleno de ritmo y buenas vibraciones

Como complementos a estos esfuerzos de la segunda etapa de la campaña Only The Essentials, también se produjo un rítmico audiovisual, lleno de buenas vibraciones, música e imágenes cargadas de movimiento que muestran atractivos de Costa Rica como playas, cataratas, volcanes, múltiples actividades de aventura al aire libre, manifestaciones culturales, gastronomía y experiencias de bienestar.

Sobresalen dentro de los mensajes del comercial de un minuto, -creado para medios digitales y redes sociales-, una invitación a reconectarse con la naturaleza, lo realmente importante de la vida, así como la interacción con las familias y los seres queridos, viviendo experiencias únicas, buscando más momentos de paz, bienestar y movimiento, siempre cuidándonos juntos, pero poco a poco volviendo a la normalidad responsablemente.

A lo anterior se suma la reciente apertura de la cuenta de @visitcostarica en la plataforma social de TikTok, en la que se muestran vídeos de 15 segundos que complementan los mensajes promocionales e invitan a los potenciales turistas a encontrar el balance, lo esencial de la naturaleza, alternativas de aventura, así como consejos y algunos tips para disfrutar al máximo de nuestro país como un destino bioseguro.

Estados Unidos se consolida como el principal mercado emisor de turistas hacia Costa Rica. Durante los meses de enero y febrero del 2022 se registró el ingreso de 201 527 turistas estadounidenses por la vía aérea.