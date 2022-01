Votar es escoger, ser responsables y hacer valer la igualdad que representa este derecho

31 Enero 2022

Para el próximo domingo 6 de febrero del 2022, se espera que Costa Rica elija su próximo Gobierno,dejando de lado la esperada segunda ronda, la ciudadanía costarricense escogerá al Presidente, Vice Presidente y Diputados de la Asamblea Legislativa en apoyo a los planes de gobierno presentados durante la campaña electoral.

La importancia del voto, va más allá de cuál candidato será el que represente a nuestro país, sino más bien, es la reafirmación de un derecho que muchas naciones anhelan. Votar responsablemente, de manera informada, con información veraz, teniendo claras las reglas de un juego democrático es la verdadera esencia del sufragio.

Tal y como lo indica el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE): “Votar en nuestro país es escoger y la escogencia solo puede darse entre las opciones dispuestas para ello. Dicho en corto: no se escoge al anular o al dejar en blanco la casilla. La lógica y matemáticas de los sistemas electorales cierran la eventualidad de que no haya escogencia o de que esta lo sea por ninguno. De hecho, en otros países donde se establece una casilla en blanco, si esta gana, el sistema lleva a una nueva elección (segunda ronda) pero con nuevos candidatos, 95 excluyéndose los que no fueron de simpatía en la primera vuelta. Ahora bien, en esa segunda elección la casilla en blanco desaparece, ya que su única validez lo es para excluir en un primer momento.

Según el TSE, “el sistema electoral costarricense, al igual que sus homólogos mundiales, tiene como último propósito escoger a nuevos gobernantes. Incluso, en el escenario hipotético que una sola persona votara, esa sola persona representaría el 100% de los votos válidos y ella sola escogería gobierno.

Esa sola persona superaría entonces la barrera del 40% de votos válidamente emitidos que fija y obliga la propia Constitución Política.

Bajo las reglas vigentes, quienes conscientemente deciden votar en blanco, anular su voto, o no votar deltodo, están frente a un callejón sin salida. Su paradoja pasa por procurar un voto protesta cuando en realidad consiguen un voto de autoexclusión”.

No existe la opción de no escogencia de un Gobierno

Ser un votante informado es una responsabilidad de todos. El voto serio y responsable antecede y trasciende el propio día de las elecciones. Informarse de los nombres de los candidatos, pero también de los planes y propuestas de gobierno, debe ser un actuar de responsabilidad cívica y seriedad en el compromiso que conlleva el voto.

El voto es la participación política más igualitaria de todas. El carácter secreto del voto garantiza ese poder de igualdad a todos los ciudadanos. De previo a este 6 de febrero sea un votante responsable: infórmese, decídase y haga valer esa igualdad.

Listado de Candidatos a Diputado por Guanacaste

Partido Alianza Democrática

Rodrigo Arturo Castro Fonseca

Partido Unión Guanacasteca

Yolanda Alpizar Sánchez

Wilber Espinoza Ruiz

Katty Liseth Castellón Gutiérrez

Steven Torres Obando

Blanca Magaly Ruiz Díaz

Oscar Cid Baltodano

Partido Nueva República

Daniela Segnini Picado

Luis Rodolfo Castro Muñoz

Elizabeth Platero Rodríguez

Partido Unión Liberal

Endrik Manuel Mejías Moreira

Andrea Díaz Coto

Oscar Mario Villalobos Carrillo

Tatiana María Carballo Selva

Shirley Castillo Picado

Sidar Orlando Hidalgo Torres

Partido Justicia Social Costarricense

Ronald Vargas Araya

Hans Monge Córdoba

María Mayela García Arriola

Albino Miranda Corrales

Geovanna Hortensia Varela Soto

Gretel Obando Flores

Partido Fuerza Nacional

Erika Mohr Jiménez

Gerardo Gutiérrez Villafuerte

Carmen Carrillo Santa Cruz

Christopher Vargas Acuña

Sandra Patricia Briceño Cordero

Partido Pueblo Unido

María del Carmen Carrillo Montiel

Josué Isidro Murillo González

Ana Lucía Cabal Antillón

Marcos Antonio González Mora

Partido Unidad Social Cristiana

Melina Ajoy Palma

Flor de Liz Mayorga Leal

Carlos Bismark Villegas Hernández

Marta Eugenia Pizarro Pizarro

Cecilio Alberto Arguello Villalobos

Kevin Ajoy Palma

Partido Republicano Social Cristiano

Arturo González Quesada

Cindy Dayana Murillo Artavia

Wanner Obando Medina

Andrea Cascante Ortega

Elvidio Briceño Jaen

Rosiberta Herra Acuña

Partido Movimiento Libertario

Eneida Mariela Villalobos Salazar

Royner Mora Ruiz

Maricela Bermúdez Morales

Miguel Ángel Martínez Hernández

Luis Diego Umaña Morales

Denia Patricia Morales Ureña

Partido Restauración Nacional

Manuel Eduardo Acón Chan

Ana Mirna Rivera Carballo

Gerardo Chin Leal

Adriana Eugenia Alvarado Mora

Nery Guevara Miranda

Partido Progreso Social Democrático

Daniel Gerardo Vargas Quirós

Nayuribe Guadamuz Rosales

Mauro Enrique Arias Arias

Jeannette Gutiérrez Briceño

Leandro Jesús Segura Arias

ACCION CIUDADANA

María Rosa Angulo Angulo

Jaime Grant Trigueros

Angela Salguero Caiceda

Roger Alonso Sánchez Soto

Partido Liberal Progresista

María Elena Paniagua Chaves

Emilio Zúñiga Cubillo

María Fernanda Alfaro Jirón

Eduardo Alpizar López

Partido Unión Costarricense Demócrata

Jonathan Alvarado Hernández

Edith Damaris Barrantes Villareal

Roberto Miranda Espinoza

Joset Mariela Briceño Angulo

Partido Movimiento Social Demócrata Costarricense

Roulán Jiménez Chavarría

Ariana María Guido Ajón

Juan Luis Sanchez Vallejos

Jendry Chacón Gutiérrez

Partido Nueva Generación

Elda Martha Vásquez Espinoza

Raúl Jesús Espinoza Zúñiga

William Alberto Quesada Villalobos

Saray Alicia Bustos Bocker

Martín Sáenz Vargas

María Gabriela Arrieta Mosquera

Partido Costa Rica Justa

Grettel María Sánchez Zúñiga

Dagoberto Guillén Rojas

Estephanie Paola Ojeda Montoya

José Jonathan Rugama Rojas

José Julián Barrantes Isaba

Rosa Zúñiga Zúñiga

Partido Accesibilidad sin Exclusión

Ana Virginia Arguello Bustos

Denzel Alonso Torres Espinoza

Víctor José Gómez Gómez

Jessica Abarca Guzmán

Wender Alonso Villegas Ruiz

Jessica Vanessa Murcia Díaz

Partido Unidos Podemos

Emilce Díaz Cordero

Warner Ruiz Juarez

Michelle Villafuerte Mayorga

Carlos Elías Solórzano Beirute

Partido Liberación Nacional

Luis Fernando Mendoza Jiménez

Alejandra Larios Trejos

Carlos Gerardo Cantillo Álvarez

Nancy Elena Rivas Elizondo

Heriberto Cubero Morera

Katterin Alfaro López

Partido Encuentro Nacional

David Caravaca Sánchez

Jennifer Chavarría Corea

Ignacio López Villalobos

Susan Daniela Sanarrusia Palma

Partido Integración Nacional

Jimmy Saturnino Fonseca Villegas

Massiel Jara Blanco

Jairo Martín Ponce Chavarría

Noyli Edid Arias Pizarro

Saitt Manuer Arguello Brais

Partido Nuestro Pueblo

María del Pilar Rivas Jiménez

Juan José Ugalde Ramos

Daniela Beatriz Brenes González

Juan Adrián Mata Rodríguez

Partido de los Trabajadores

Daniela Quesada Ávila

Ariel Antonio Meléndez Coronado

Marietta Flores Guillén

Emanuel Mirando Pérez

Frente Amplio

Suray Carrillo Guevara

Diego Alonso Vega Cerdas

Mileida Calderón Víctor

Carlos Enrique Juarez Cisneros

Evelyn Arias Gavarrete

Miguel Ángel Castillo Umaña