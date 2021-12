Corporación de Inversiones de Dubái (ICD) confirma desarrollo de hotel de siete estrellas en Papagayo

07 Diciembre 2021

Se llamará One and Only Papagayo y contará con 167 habitaciones y 41 residencias

La Corporación de Inversiones de Dubái (ICD, por sus siglas en inglés) confirmó el desarrollo de un hotel siete estrellas en el golfo de Papagayo.

El One And Only Papagayo, orientado al segmento de ultra lujo, fue ratificado por Mohammed Al Shaibani, ministro de la Corte Real de Dubái y director ejecutivo de la ICD, junto con el director adjunto, Khalifa Al Daboos, tras una reunión con el presidente de la República, Carlos Alvarado, como parte de la visita oficial del mandatario a Emiratos Árabes Unidos.

El hotel tendrá 167 habitaciones y 41 residencias.

Un impulso al turismo de etiqueta premium One and Only en Guanacaste, aprovechando los vuelos de código compartido Emirates-Jetblue que brindan conectividad desde Dubái a Liberia y San José, como parte de la red global de la familia ICD.

Durante el encuentro, se enfatizó en la importancia de impulsar mutuamente la industria turística y también se resaltó el interés de la ICD en continuar explorando oportunidades en nuestro país.

“Costa Rica está muy agradecida con la lCD por tener en cuenta a nuestro sector de infraestructura turística en su planificación. La mejora de la industria del turismo es una prioridad importante para mi gobierno en los esfuerzos de recuperación posteriores a la pandemia”, expresó el presidente Alvarado.

La Corporación de Inversiones de Dubái es el principal brazo de inversiones del gobierno emiratí. Fundada en el 2006, maneja un amplio portafolio de activos locales e internacionales, en sectores como banca y finanzas, transporte, hotelería, entre otros.