John C. Maxwell ofrecerá conferencia gratuita para costarricenses que deseen capacitarse en liderazgo ético

24 Noviembre 2021

La actividad está dirigida a líderes empresariales y a todas las personas con interés en crecer personal y profesionalmente.

Los costarricenses interesados en capacitarse en liderazgo y desarrollo de habilidades blandas tendrán la posibilidad de hacerlo de manera gratuita con el experto internacional, John C. Maxwell.

La conferencia ´´5 millones para transformar´´ es organizada por la Fundación Mejoremos Costa Rica y tiene como objetivo facultar a las personas a desempeñarse mejor en su entorno, trabajar bien con otros y realizar un buen desempeño tanto en el ámbito personal como laboral.

La actividad se realizará el lunes 6 de diciembre a las 6:30p.m vía streaming; los interesados en participar deben tomar en cuenta que el cupo es limitado y que deben asegurar su espacio en el siguiente link: https://www.mejoremoscostarica.com/eventos/5-millones-para-transformar/

´´ En la Fundación creemos que cada uno de nosotros puede transformar nuestro país, por ello, la conferencia responde al principio básico del movimiento Transformación Costa Rica que destaca el fortalecimiento de los valores éticos y el liderazgo de todas las personas para elevar su calidad de vida´´, comentó Alexa Narváez, vocera y parte del gabinete ampliado de directores de la fundación.

Por su lado, John C. Maxwell, expositor de la conferencia´´5 millones para transformar´´, es el experto en liderazgo número uno del mundo, escritor de más de 80 libros y gracias a su trayectoria recibió el reconocimiento Mother Teresa Prize for Global Peace and Leadership.

El especialista fundó The John Maxwell Leadership Foundation y EQUIP, ONG´s que han capacitado a más de seis millones de líderes en todo el mundo. Además, creó The Maxwell Company, organización que proporciona capacitación corporativa y recursos para líderes, así como The John Maxwell Team, que capacita y certifica consultores y oradores.

Por su parte, la Fundación Mejoremos Costa Rica, promotora de la conferencia, es una organización sin fines de lucro que tiene el apoyo de la reconocida organización The John Maxwell Leadership Foundation.

Actualmente, el programa cuenta con presencia en las 7 provincias de Costa Rica, con un solo objetivo; fomentar el Liderazgo Transformacional en todas las áreas de la sociedad por lo que dicha iniciativa no responde a ningún color político o credo religioso. Durante los 4 años que tiene la Fundación de operar en nuestro país, ha capacitado a más de 170.000 personas en áreas como nuevos liderazgos, valores y desarrollo integral.