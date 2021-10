Puntarenas celebra llegada del primer gran crucero de la temporada

08 Octubre 2021

La embarcación Serenade of the Seas arribó a “El Puerto” con 694 cruceristas procedente de Puerto Vallarta, México y zarpa este viernes a las 7:00 p.m. para continuar su viaje hacia Cartagena, Colombia.

El turismo marítimo activa encadenamientos de servicios turísticos en cada zona visitada: guías turísticos certificados, transportistas, gastronomía, artesanías, ingreso a parques nacionales, entre otros.

El Serenade of the Seas, crucero de grandes dimensiones de la naviera noruego-estadounidense Royal Caribbean Cruises Ltd, arribó este viernes, a las 6:30 a.m. al puerto de Puntarenas con 694 cruceristas y 819 tripulantes. Es la primera embarcación que llega al muelle de cruceros tras 19 meses desde el inicio de la pandemia.

El Serenade of the Seas es el segundo crucero en llegar a los puertos nacionales desde la reapertura del turismo marítimo para la temporada 2021-2022 el pasado 01 de setiembre.

Este navío tiene capacidad para 2.501 pasajeros, no obstante, está operando al 30% de su aforo para mantener un control más estricto de los protocolos de bioseguridad abordo y durante las excursiones en cada puerto que visita. Llega a la costa pacífica de nuestro país proveniente de Puerto Vallarta, México y continuará su recorrido hacia Cartagena, Colombia.

Registra además un peso de 90 090 toneladas, posee un total de 13 cubiertas y 293 metros de eslora (largo). Asimismo, el crucero cuenta con ascensores, gimnasio, biblioteca, casino, teatro, sala de juegos, sala de exposiciones, tiendas, salón de belleza y peluquería, discoteca, entre otras comodidades para el disfrute de sus pasajeros.

“La llegada del Serenade of the Seas, así como la reciente participación del país en la feria más importante de cruceros del mundo - Seatrade Cruise Global 2021 en Miami, Florida-, constituyen mensajes esperanzadores a las regiones costeras y para las cientos de personas que viven de este nicho del turismo por medio de sus múltiples encadenamientos, en un momento en el cual se auguran números más positivos con miras al inicio de la temporada alta”, dijo Gustavo J. Segura, ministro rector de Turismo.

Durante su estancia en el Costa Rica, los cruceristas podrán optar por recorridos a Monteverde, Esparza, La Guácima, Aranjuez de Puntarenas, San Ramón, Naranjo, Tárcoles, Sarchí y un tour por el centro de Puntarenas.

En el acto de bienvenida, estuvieron el ministro rector de Turismo, Gustavo J. Segura Sancho; Juan Ramón Rivera, presidente del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP); Wilbert Madriz, alcalde de Puntarenas y Gerald Brenes, asistente de operaciones del agente naviero ILG Logistics, entre otros representantes de la comunidad.

“La reanudación de la temporada de cruceros en el país contribuirá muchísimo en la reactivación turística de Puntarenas, ya que los cruceros son clave para la economía de miles de personas que se dedican a esta industria, desde tour operadores hasta artesanos. La llegada del Serenade of the Seas es el punto de partida para la recuperación de muchos empleos que se habían perdido en esta industria durante esta pandemia”, explicó Juan Ramón Rivera, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP).

Estrictos protocolos de bioseguridad

El protocolo de bioseguridad de Royal Caribbean Cruises Ltd incluye la instalación de filtros de partículas de alta eficiencia (HEPA) de grado hospitalario junto con un proceso de eliminación de aire UV-C (irradiación germicida ultravioleta) y rociadores electrostáticos para desinfectar todas las superficies abordo de los buques.

Como requisito primordial para embarcar, la naviera solicita a todos sus pasajeros y tripulantes las dos dosis de la vacuna o la vacuna de única dosis contra la COVID-19 con un tiempo prudencial de 14 días desde su aplicación antes de ingresar al crucero. En el caso de la tripulación, por disposición de la Naviera Royal Caribbean deben permanecer en la embarcación y no salir a recorrer las ciudades puertos a las que arriban.

El país permite el ingreso de cruceros con pasajeros con el esquema completo de vacunación contra la Covid-19 para el 95% de la tripulación y el 100% de los pasajeros en edad de vacunación.

En el buque Serenade of the Seas viajan en su mayoría ciudadanos de Estados Unidos, también de Bahamas, Canadá, China, Colombia, Ecuador, Japón, México, Perú y Reino Unido.

La llegada de estos cruceros se posibilita, al haber sido publicada en La Gaceta una modificación, que rige desde este 7 de octubre, al mecanismo de obtención de la información epidemiológica necesaria sobre los pasajeros de crucero, para adaptarlo a las condiciones operativas de esa actividad y a la vez mantener un seguimiento epidemiológico adecuado por parte de las autoridades sanitarias.

Tradicionalmente, el país recibía alrededor de 250 mil cruceristas anuales. En el 2019, la industria de cruceros generó un impacto económico superior a US $ 29.2 millones y creó más de 10 000 puestos de trabajo en las ciudades puerto del país.