Organizaciones lanzan campaña para motivar a las personas tomadoras de decisión de las empresas turísticas y gastronómicas a realizar compras locales y sostenibles

08 Septiembre 2021

En esta primera etapa se unieron ocho chefs de diferentes partes del país.

El proyecto busca activar la economía local vinculando a las personas productoras con las empresas del sector turístico y gastronómico.

Chefs Tu-MoDeLo va del 08 de setiembre al 08 de octubre del presente año.

El día de hoy, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Asociación Nacional de Chef de Costa Rica (ANCH) y Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible, lanzaron una campaña llamada “Chefs Tu-MoDeLo: ¡Comprar local sabe bien!”

La campaña es una invitación que hacen estas organizaciones a las personas que se dedican a la gastronomía y al sector turismo para respaldar la compra local y sostenible, debido a que esta práctica trae beneficios para el país, las empresas y las personas productoras.

Dentro de las ventajas que brinda este tipo de compra es que contribuye a reactivar la economía de la zona, de las familias productoras locales, además, le ofrece al turista experiencias únicas, platillos innovadores con productos de nuestro país y genera un intercambio de conocimiento importante entre las personas que producen y las y los chefs.

Además, permite conocer la historia que todo platillo tiene e inspira a otros chefs a incorporar en sus menús ingredientes diferentes y autóctonos, así como fomentar la compra kilómetro cero, donde el producto es más fresco, y a cuidar el ambiente, ya que se promueve el consumo de ingredientes de temporada.

“Es un día especial porque este proyecto le da un fortalecimiento al posicionamiento de Costa Rica como destino turístico. ‘Tu -Modelo’ promueve un acercamiento entre productores agropecuarios y pesqueros con los restaurantes del país, comprar más cerca y de una manera consciente impacta en la calidad de los productos y garantiza que se adhiere a procesos que vienen de técnicas de producción o técnicas sostenibles, a la vez, nos permite ofrecer gastronomía de calidad y bienestar a nuestros visitantes”, indicó Gustavo J. Segura, ministro rector de Turismo.

Laura Pacheco, viceministra del MAG, señaló que “desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería reconocemos la importancia de las alianzas con el sector privado para todas aquellas iniciativas que potencien la producción sostenible, la producción orgánica, las buenas prácticas agrícolas y que generen una potente vinculación con la gastronomía y el turismo. Encadenar a las personas productoras a las cadenas de valor sostenible es el objetivo que buscamos desde el impulso a la agenda agroambiental, generando herramientas y estrategias para la competitividad de las agro empresas y el acceso a mercados de alto valor agregado”.

Marianella Feoli, Directora Ejecutiva de Fundecooperación, explicó que “’Chefs Tu-MoDeLo’ es una campaña para motivar a tomadores de decisión en empresas turísticas y gastronómicas para que se unan a los esfuerzos de la iniciativa Turismo-Motor de Desarrollo Local, la cual fomenta la proveeduría local y sostenible, ya que es a través de las voces de los creadores de nuestros menús que podemos inspirar a otras empresas a dar ese paso tan importante, el cual es priorizar el impacto que tienen nuestras empresas en el bienestar de comunidades agropecuarias costarricenses”.

Por su parte, el chef Carlos Rodríguez, presidente de la Asociación Nacional de Chefs (ANCH), indicó que “como chef creo en la proveeduría local sostenible, en usar productos autóctonos en nuestro menú. Al comprar en las comunidades podemos conocer la historia que el producto tiene detrás, el rostro de esas personas productoras que se esmeran por brindarnos un producto fresco

y de calidad para nuestros platillos. Definitivamente invito a mis colegas chefs a conocer más de Tu-MoDeLo y apostar por las compras locales sostenibles”.

¿En qué consiste está campaña?

Ésta se difundirá por medio de las redes sociales de las organizaciones que desarrollan y apoyan el proyecto, está compuesta de material audiovisual donde ocho chefs invitan a los sectores de turismo y agroindustrial a sumarse a esta iniciativa y fomentar la proveeduría local sostenible.

La campaña pretende también que por medio de los vídeos, las personas conozcan la historia de las y los chefs vinculados con la misma, por ejemplo, de dónde viene su interés por la cocina, cuál es su estilo culinario y por qué apoyan las compras sostenibles.

Los videos se expondrán todos los lunes, miércoles y viernes, entre el 08 de setiembre al 08 de octubre, a excepción del lunes 13 de setiembre.

Las y los chefs participantes en esta primera etapa son Nena Murillo, de Raw Co; Orvierto Morales, de La 22 Gastronomía; Jousin Koo, de Amura; Carlos Rodríguez, de ANCH; Isaac Madrigal, de Hotel El Mangroove; Julio César Valdivia, del Hotel W Reserva Conchal; Gustavo Villalobos, de Amura y El Arca de las Hierbas; y Cristiana Nassar, chef pastelera privada.

Chefs Tu-MoDeLo: ¡Comprar local, sabe bien! tendrá una segunda fase en la cual se invitará a otras de las empresas que forman parte de Tu MoDeLo a ser parte de esta campaña.

Desde la voz de personas expertas en gastronomía del país nos cuentan ¿por qué comprar local sabe bien?

Isaac Madrigal, Chef Ejecutivo del Hotel El Mangroove, menciona que “en el hotel apostamos por la compra local, esto nos produce múltiples beneficios a nivel de consumo porque nos abarata el costo de producción del menú, a nivel de la sociedad conocemos a sus productores y ellos tienen un ingreso. En el aspecto ambiental, nosotros no utilizamos producto que esté fuera de la temporada, tratamos de cuidar y no forzar a la naturaleza. Me siento muy orgulloso de ser parte de este proyecto de Tu Mo-De-Lo porque son ellos quienes nos vinculan y nos acercan a estos proveedores”.

En el caso de Nena Murillo, propietaria del restaurante Raw Co, comenta que “el restaurante tiene una filosofía de producto sostenible, no utilizamos gluten, lácteos o refinados; es prácticamente producto entero como viene de la naturaleza. Me siento muy feliz de ser parte de esta iniciativa de Tu-MoDeLo, ya que apoyamos al productor, cooperamos con el ambiente, creamos puestos de trabajo y al final, a nivel nutritivo, estamos comiendo productos de temporada, producto recién cosechado. Ahora lo que todos queremos es producto nuestro”.

En la actividad de lanzamiento de la campaña se contó con la participación del ministro del Turismo, Gustavo Segura; la viceministra del MAG, Laura Pacheco; Marianella Feoli, Directora Ejecutiva de Fundecooperación, y el chef Carlos Rodríguez, Presidente del ANCH.

Finalmente, Marianella Feoli, de Fundecooperación, señaló que “invita a todas las empresas gastronómicas y de turismo del país a respaldar a ‘Chefs Tu-MoDeLo: Comprar local, sabe bien’, así como a las y los pequeños y medianos productores y productoras de sus localidades, ya que esto traerá mayor crecimiento económico, social y ambiental para todos”.

La campaña forma parte de las acciones de comunicación de Turismo-Motor de Desarrollo Local (Tu-MoDeLo), una iniciativa del Programa Adapta2+ de Fundecooperación, que cuenta con el apoyo del Fondo de Adaptación, la Dirección del Cambio Climático (DCC), Amigos de Costa Rica y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), además del MAG e ICT.

Las empresas o personas interesadas del sector turístico y gastronómico que deseen unirse a esta iniciativa lo pueden hacer contactando a Mónica López, coordinadora de Tu-MoDeLo, al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. , llamando al 2225-4705, escribiendo al whatApp 8615-2712, por medio de la página web www.fundecooperacion.org o las redes sociales como Fundecooperación.