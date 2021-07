Países Bajos exime a costarricenses de cuarentena obligatoria

30 Julio 2021

Carné de vacunación o resultado negativo de prueba de COVID-19 serán los únicos requisitos de ingreso.

Los costarricenses podrán ingresar a los Países Bajos portando un certificado de vacunación (esquema completo) o el resultado negativo de una prueba de detección del virus SARS-CoV-2 (antígenos o PCR) a partir de este 30 de julio, y no tendrán que hacer la cuarentena obligatoria en el territorio neerlandés ni tampoco completar el formulario de cuarentena antes de viajar.

Los cambios se anunciaron en un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores neerlandés. Ese gobierno decidió trasladar a Costa Rica de su lista de países considerados de “muy alto riesgo” por Covid-19 a la lista de “menor riesgo”, siempre bajo la categoría de código naranja.

El ministro rector de Turismo, Gustavo J. Segura celebró la noticia y señaló que es el resultado de los esfuerzos del Gobierno de la República para acelerar la vacunación; el compromiso del sector privado y de la ciudadanía con los protocolos sanitarios; las medidas implementadas por el Ministerio de Salud en acuerdo con distintos sectores económicos y el trabajo conjunto entre el ICT y la Cancillería para informar a nuestros principales mercados sobre el manejo de la pandemia en Costa Rica.

“Sigamos cuidándonos, respetemos al máximo protocolos y apliquemos el distanciamiento para lograr más noticias positivas que sumen a la recuperación gradual de nuestra economía, la ciudadanía y la industria turística”, agregó el Ministro.

Requisitos de ingreso a los Países Bajos

Los nacionales que viajen hacia los Países Bajos tendrán que completar la Declaración Pública de Salud del Viajero (Health Declaration).

Además, deben tomar en cuenta los nuevos plazos de validez de la prueba de detección del virus SARS-CoV-2:

Prueba NAAT (PCR) 48 horas antes de la salida.

Prueba de antígeno 24 horas antes de la salida.

Sólo se admitirán certificados de recuperación de COVID-19 si la prueba NAAT (PCR) positiva se realizó en la Unión Europea.

El siguiente contiene mayor detalle de los requisitos de ingreso a Países Bajos desde un país externo a la Unión Europea / Schengen: Checklist for entering or returning to the Netherlands from outside the EU/Schengen area | Coronavirus COVID-19 | Government.nl