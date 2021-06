Consejos para disfrutar de las playas en forma segura

30 Junio 2021

Llegan las vacaciones de mitad del año, y como todos los años, nuestras playas incrementan en modo significativo el número de sus visitantes; y así también, muy lamentablemente, la probabilidad de ocurrencia de las muertes por sumersión debido, sobre todo, a las corrientes de resaca, peligro inminente en nuestras playas que, en los 20 últimos años (2001-2020), han cobrado 984 muertes, tanto de nacionales como de extranjeros.

Las corrientes de resaca, asociadas a la dinámica litoral, y cuyo componente de mayor riesgo se presenta como un flujo de gran rapidez (del orden de metros por segundo) en dirección mar adentro, no son el único peligro presente en nuestras playas, pero sí el que ha causado, por mucho, un mayor número de ahogamientos, y, de hecho, la segunda causa de muerte no dolosa en nuestro país.

¿Pero por qué, no solo en Costa Rica, sino en todos los países ribereños del orbe son tan frecuentes estas muertes por sumersión? Varias son las razones: según estudios llevados a cabo por científicos sociales con visitantes de estos sitios de esparcimiento, quienes visitan las playas se interesan fundamentalmente por divertirse, no por prevenir los eventuales accidentes acuáticos que pudieren ocurrirles. La señalización en las playas, ya de por sí insuficiente en número y contenido, no es advertida por los visitantes. Y, sobre todo, caso de nuestro país, el elemento clave de prevención y rescate, el guardavida calificado, se encuentra presente en un número muy reducido de las aprox. 640 playas con las que contamos, y, además, en cada playa, en cantidad insuficiente.

Por lo anterior es que enfáticamente sugerimos:

Antes de dirigirse a una playa en particular, informarse sobre el estado del mar y las corrientes de resaca durante el período de interés: (https://www.facebook.com/opcosuna)

Tomar en cuenta aquellas playas que cuentan con presencia de guardavidas, a saber: Caribe: Playa Negra (fines de semana), Nacascolo y Manzanillo.

Pacífico: Tamarindo, Manuel Antonio, Ballena, Ventanas, Bejuco (Pacífico Central), Dominical, Dominicalito, Hermosa (Pacífico Central), Jacó, Esterillos Oeste, Santa Teresa, Nosara, Tamarindo y Avellanas; y sépase que un guardavida en su puesto no puede cubrir eficientemente más que 500 metros (250 a cada lado) de playa, por lo que, si elige una de estas playas, trate asimismo de ubicarse en las cercanías de estos puestos.

En muchas de las playas hay surfistas con conocimiento empírico de las características locales del mar. Éstos, opcionalmente, no solo pueden detallar los sitios más favorables para bañarse, sino que también, en ocasiones han sido elemento clave en el rescate de individuos en riesgo.

Además, tenga en cuenta la conveniencia de: