Turismo y cultura creando de la mano

11 Mayo 2021

Dos de los sectores más golpeados por la pandemia unen fuerzas. En el año 2020 el mundo fue sorprendido por una pandemia que nos dejó a todos atados de manos, con un panorama incierto y pocas posibilidades de funcionar. Es acá donde los sectores cultura y turismo unen fuerzas por medio de un emprendimiento que busca crear espacios alternativos para la cultura y atracciones diferentes para el turismo. Poco a poco cada uno de los sectores de la sociedad han podido funcionar y tratar de reactivarse, pero de ellos la cultura y el turismo sin duda son los que han enfrentado grandes obstáculos, con aeropuertos y teatros cerrados fue muy difícil crear opciones diferentes para poder trabajar. En el 2020 el emprendimiento Akelarre CR, creado por el productor y artista Alexander Vargas y el artista escénico Francisco Rodríguez, buscaron crear un canal de Youtube que funcionara como medio de entretenimiento, basado en la comedia, pero se transformó poco a poco en un espacio para que los artistas y emprendedores hablaran de sus trabajos y pudieran promocionar su carrera. En el 2021 Akelarre CR crece y se convierte en una productora escénica, que realiza espectáculos para diferentes formatos y espacios. Tal es el caso de los hoteles Residence Inn by Marriott San Jose Escazu y AC Hotel San Jose Escazu...”, quienes se convierten aliados y en la casa de esta productora. Creando espectáculos en conjunto familiares y adaptados para que cumplan todas las medidas de salud pertinentes. “Innovar ha sido un aspecto clave en este panorama tan cambiante que experimentamos a partir de la situación sanitaria mundial. En este marco, apostamos por alianzas estratégicas entre empresas, que nos beneficien a ambas partes y que, a raíz de ello, podamos ofrecer productos novedosos al público, para que puedan disfrutar en familia sin salir de la ciudad. Creemos en que la unión hace la fuerza”, dijo Ismael Morales, gerente general de Residence Inn San Jose Escazu y AC Hotel San Jose Escazu.” Este año se presentó el espectáculo “Pinocho” en el cual más de 60 personas, en sillones, con cobijas y en su burbuja, disfrutaron de esta puesta en escena.

Para Francisco Rodríguez, co-creador de Akelarre CR ésta es una forma diferente de hacer teatro “Por medio de Akelarre CR tuvimos la oportunidad no solo de crear un espectáculo de gran calidad, con actores como Miguel Mejía, Susy Arnaes, Katherine Marchena y Valeria Bolaños, quienes tienen gran experiencia en obras de teatro musical en el país, sin dejar de lado la colaboración de Sofía Chaverri como directora de actores, Katalina Soto en Marketing y con un trabajo espectacular de Marta Aguilar (Directora del Medio San José Volando) y Victor Quirós como encargados de la escenografía. Todo esto en un ambiente distinto y creando una experiencia diferente para los presentes”.

Akelarre CR cumple 1 año en el mes de junio con más de 70 videos en su canal de Youtube y con entrevistas a cantantes como Charlene Stewart, Grupo Chilax, la locutora Andrea Fernández de los 40 principales, las bailarinas de Dancing With the Star Alahna Morales y Angie Gamboa y muchas promesas de la actuación nacional que destacan en el extranjero como lo es el caso de Oscar Rodríguez quien se desarrolla en New York y que participó como actor figurante en la película de Steven Spielberg “West Side Story” y Carlos Carballo, actor de doblaje que trabaja con empresas como Disney Plus, Amazon y Netflix entre otras.

“Queremos ser esa plataforma para los artistas nacionales en donde puedan hablar de su trabajo y que Costa Rica sepa que se hace dentro y fuera de nuestras fronteras, con productos de calidad, además de unir fuerzas con sectores como el turismo y crear espectáculos adecuándonos a sus necesidades y no dejando que la cultura deje de producir, debemos diversificar en estos tiempos y crear plataformas para nuestros artistas”. Afirmo Alexander Vargas, co-creador de Akelarre CR.

Akelarre CR y los hoteles Residence Inn y AC San José Escazú de la cadena Marriott, ya han contratado a más de 25 artistas para sus producciones y tienen parrilla de espectáculos este año para la familia y adultos, entre ellos un espectáculo al estilo cabaret y conciertos alusivos a las películas más memorables de Disney.