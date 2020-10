Con evento virtual “Cook like a Tico” Costa Rica quiere posicionarse como destino gastronómico en EE.UU. y Canadá

30 Octubre 2020

Con una atractiva e innovadora receta de promoción turística, Costa Rica mostró un entremés de su gastronomía con identidad, aderezada con algunas cucharaditas de información sobre biodiversidad y naturaleza, todo cocinado con el sutil fuego lento de la calidez de su gente.

Así fue el evento virtual “Cook like a Tico” organizado por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) la tarde del miércoles 28 de octubre, cuando una de las cocinas del Centro Culinario Amura, en Tibás, San José, se transformó en un espacio de intercambio cultural gastronómico entre la reconocida chef costarricense Isabel Campabadal y un nutrido grupo de periodistas especializados en turismo, viajes y gastronomía de Estados Unidos y Canadá, quienes posteriormente compartirán su experiencia culinaria en sus publicaciones.

Los invitados especiales enfrentaron el reto virtual de preparar tres recetas ticas desde sus hogares y bajo la tutela de la experimentada profesional, encargada de guiárlos paso a paso en la preparación de los alimentos.

En esta “cocina virtual” estuvieron presentes reconocidos medios como Condé Nast Traveler, Travel & Leisure, Toronto Star, Canadian Traveller, Best Health, Forbes, Today, Shermans Travel, New York Post, Good Housekeeping, Smithsonian Magazine, Elle Canada, The Globe and Mail, Travel Weekly, Saveur, The Boston Globe, Matador Network, entre otros.

Gracias a la producción y el apoyo de la agencia de Relaciones Públicas NJF en Estados Unidos y VoX en Canadá, (ambas adscritas MMGY Global) los periodistas participantes recibieron de manera personalizada una caja sorpresa con todos los ingredientes para la elaboración de las recetas, un delantal con la marca Esencial Costa Rica, el libro Costa Rica Cuisine and Traditions (autografiado por la chef Campabadal), una salsita Guanacaste, una mermelada de maracuyá y una tabla de picar elaborada por artesanos costarricenses.

Según amplió Campabadal: “estamos usando tres recetas tradicionales, con una presentación innovadora que incluye un ceviche de yuca con tomatitos secos y aceitunas negras; luego tenemos un filete de atún con una cubierta de macadamia, servida con una salsa tropical de mango y papaya y por último, unos plátanos maduros en una miel de gloria, con tapa de dulce y astillas de canela”.

La chef explicó que la propuesta de las recetas, si bien está basada en las tradiciones, es sofisticada y refleja nuestro trópico con toda su exuberancia, su presentación final es agradable a la vista porque muestra una variedad de colores e ingredientes que reflejan una gastronomía que ha estado influenciada por muchas culturas.

Promoción preparada con “mucho gusto”

Por su parte, Carolina Trejos, directora de Mercadeo del ICT, aseguró que en el marco de la nueva normalidad “ser innovador y cómo transmitimos nuestros mensajes a los públicos de interés es fundamental, pero ante todo ser relevantes en nuestros principales mercados como Estados Unidos”.

Trejos agregó que con estas acciones de promoción y mercadeo es posible ampliar el posicionamiento de nuestro país más allá de la naturaleza y la biodiversidad, para entremezclarlo con elementos culturales y gastronómicos.

“Nuestro reto es promover a Costa Rica como un destino integral, sostenible y que genere experiencias relevantes para nuestros turistas y precisamente mediante la comida autóctona se establecen vínculos y conexiones entre las comunidades y los viajeros, generando esas imágenes sensoriales que nunca se nos olvidan de un destino y es exactamente lo que queremos”, concluyó Trejos

La funcionaria aprovechó el evento para mostrar vídeos promocionales de Costa Rica, así como una presentación en la que compartió información sobre el Plan Nacional de Gastronomía Sustentable y Saludable de Costa Rica, la tradición de comer Gallo Pinto, la existencia de las “sodas”, los beneficios de un clima tropical para la variedad de frutas y vegetales, unida a otras razones que harán única, irrepetible, pero ante todo “Pura Vida” una visita a Costa Rica.

Al final del encuentro culinario los comunicadores mostraron ante la cámara el resultado de la elaboración de sus platillos, interactuaron con preguntas generales, se mostraron complacidos acompañados de sus burbujas familiares y finalmente degustaron sus creaciones 100% costarricenses.

Estados Unidos y Canadá representaron en el 2019, antes de la pandemia, más de 1,8 millones de turistas y constituyen los dos principales mercados emisores de turistas hacia nuestro país.