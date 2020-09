Con episodios filmados en Costa Rica, televisión pública de EE.UU. estrena programa centrado en cultura afro-latina

18 Septiembre 2020

La cultura afrodescendiente costarricense, sus bailes, gastronomía y su impacto indelebre en la sociedad resaltaron el fin de semana en la red de televisión pública de Estados Unidos de América que estrenó el programa “Afro Latino Travels with Kim Hass”, un cuaderno de viaje que captura el corazón y el alma de la cultura afrolatina.

Dos episodios, con una duración de 30 minutos cada uno, están siendo transmitidos por las 350 estaciones afiliadas al Public Broadcasting Service (PBS) y forman parte de las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana.

En el material hay entrevistas filmadas en San José y Limón con la bailarina Doris Campbell; su hermana, la cantante Sasha Campbell; el exgimnasta Tarik Soto y el escritor D. Quince Duncan, entre otros, que se refieren al aporte de la cultura afrodescendiente y las luchas que han debido dar contra el racismo.

“Quería producir una serie que presentara el impacto que los cinco siglos de presencia africana en América Latina ha tenido durante tanto tiempo y este especial de dos capítulos es el inicio del viaje”, indicó Kim Haas, productora y presentadora del espacio.

Los episodios fueron filmados hace dos años por Hass gracias al apoyo del Instituto Costarricense de Turismo(ICT) y con financiamiento de la Fundación Ford, encargados de patrocinar proyectos en distintas zonas del mundo para promover la igualdad, la democracia y la educación, en aras de contribuir a erradicar la pobreza.

“Es importante mostrar al mundo el aporte de la cultura afrodescendiente a lo largo de la historia de nuestro país. Promover el turismo va más allá de exponer las bellezas naturales de nuestra nación, incluye la multiculturalidad y este documental lo refleja de manera óptima”, señaló Ireth Rodríguez, Jefa de Promoción del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Tarik Soto, exgimnasta nacional, entrenador y bailarín profesional, fue entrevistado por la productora del programa. Él la invitó a su casa a probar el delicioso rice and beans elaborado por su mamá, la médica Nury Byfield, y también le presentó a su papá, el ingeniero agrónomo Carlos Soto. La escena en la cocina de la casa de la familia Soto- Byfield con Hass saboreando el rico platillo caribeño aparece en uno de los episodios sobre Costa Rica.

“Estoy muy contento por haber sido tomado en cuenta en un proyecto así, fue un honor y es valioso que la gente pueda ver el aporte de la cultura afrodescendiente, no solo en el deporte, sino en otros ámbitos. Al principio me costaba ver que mis logros deportivos iban a marcar diferencia, siempre me reconocí como una persona negra, pero no pensaba que eso fuera a ser considerado un aporte a la cultura afrodescendiente”, dijo Soto de 26 años.

Daniel South, de Cacao South, en San Andrés de Limón, recibió la visita de la productora y describió la experiencia de salir en el documental como “increíble”; recordó que la Hass se fue encantada con los brownies que le preparó.

“Este documental sirve para mostrar que todas las personas somos iguales, que no debe existir el racismo”, indicó Daniel, exportador de cacao en semilla a países como Estados Unidos, Canadá, Holanda, Dinamarca y España.