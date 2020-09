Aeropuerto de Guanacaste recibe primer vuelo con pasajeros de Estados Unidos

07 Septiembre 2020

El aeropuerto de Guanacaste, miembro de la red VINCI Airports desde 2018, reinició este sábado 05 de setiembre los vuelos itinerados al recibir su primer vuelo con pasajeros provenientes de Estados Unidos de Norteamérica, tras 170 días de cierre debido a la emergencia sanitaria mundial. El reinicio de operaciones con vuelos de pasajeros se da luego de que el Gobierno de la República habilitaria a partir del 01 de setiembre el ingreso de residentes de nueve Estados de EE.UU.

La aerolínea United Airlines, proveniente de Nueva Jersey, llegó este sábado minutos antes de las 12:00 m.d con 68 pasajeros. La atención del vuelo siguió el cumplimiento de los protocolos sanitarios correspondientes y se validaron los requisitos de ingreso de todos los pasajeros.

"La actividad turística de la región Chorotega se ha visto afectada en los últimos meses debido a la situación sanitaria del país. Sabemos que el sector turismo es clave para la región y creemos que la reapertura del aeropuerto Daniel Oduber propiciará una recuperación de las actividades económicas de la provincia guanacasteca”, manifestó, Claudia Dobles, Primera Dama y encargada de temas prioritarios para la región Chorotega.

“El inicio de vuelos itinerados a Liberia es de enorme relevancia para la reactivación gradual del turismo en la provincia de Guanacaste, La Fortuna y Monteverde, dado que los viajeros que ingresan por el Daniel Oduber tradicionalmente visitan también esas regiones. Si bien recibiremos menos turistas que antes de la pandemia, son pasos seguros y firmes de cara a la temporada alta que inicia ennoviembre”, destacó Gustavo Segura, Ministro Rector de Turismo. El jerarca reiteró el llamado a un acatamiento estricto de los protocolos para mantener el sostenimiento a largo plazo de la apertura del turismo.

El país permite desde el 01 de setiembre la llegada de turistas estadounidenses provenientes de Connecticut, Maine, Maryland, New Hampshire, New Jersey, New York, Vermont, Virginia, y Washington, D.C. Y a partir del 15 de setiembre se permitirá a tres estados más: Colorado, Massachusetts, y Pennsylvania.

“La llegada del primer vuelo proveniente de Estados Unidos es un pequeño paso, pero una gran noticia para una región que depende en su mayoría del turismo. En CORIPORT trabajamos de manera continua por ser una herramienta de desarrollo de la región, y con el apoyo del sector privado y el Gobierno, estamos seguros que volveremos a atraer a miles de turistas internacionales”, comentó César Jaramillo, gerente general de CORIPORT, concesionario de la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós.

“United Airlines cumple 30 años de volar a Costa Rica y qué mejor forma de celebrarlo que con el regreso a un destino de clase mundial; estamos muy orgullosos de poder contribuir de nuevo con el desarrollo económico y turístico del país uniendo Guanacaste con el mundo“, expresó Carlos Granados Hernández, gerente de ventas United Airlines para Costa Rica y Nicaragua.

Previo al cierre de fronteras, el Aeropuerto de Guanacaste conectaba 23 destinos de Norteamérica y Europa. En 2019, el aeropuerto registró un tráfico de 599 433 pasajeros, alcanzando un 8,5% de crecimiento respecto al 2018.

Acreditación internacional de protocolos. Recientemente el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI por sus siglas en inglés) otorgó, al Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, la Acreditación de Salud Aeroportuaria, la cual se obtuvo luego de que este organismo evaluara las medidas de salud y protección de las personas que se aplican en la terminal de pasajeros. Convirtiéndolo así en el tercer aeropuerto del mundo en recibir esta acreditación.