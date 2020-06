ICT refresca visitcostarica.com y sus redes sociales para reconectar con turistas potenciales

19 Junio 2020

Con el propósito de fortalecer la conexión emocional con los turistas potenciales, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) ha adaptado a la nueva realidad en época de pandemia el contenido de su sitio web promocional visitcostarica.com, así como el de las redes sociales de Visit Costa Rica en Facebook, Instragram y Youtube.

Bajo la sombrilla conceptual Only The Essentials (Solo lo esencial) se ha desarrollado un micrositio que invita a realizar actividades en casa: let´s recharge (recarguemos batería), let´s cook (cocinemos), let´s get crafty (seamos ingeniosos) y let´s talk (conversemeos) acompañados de los atractivos y experiencias únicas que han caracterizado la oferta turística de Costa Rica como destino sostenible.

En el micrositio Find Some Balance (Encuentre el equilibrio) se puede acceder desde la comodidad del hogar a un menú de vídeos y descargables que incluye clases de yoga y meditación desde paradisiacos lugares de Costa Rica. Para complementar la experiencia de usuario y tentar al paladar existe una sección audiovisual que explica en pocos pasos y de manera sencilla cómo preparar recetas típicas como sopa negra, chifrijo, chorreadas, arroz con leche, ceviche, gallo pinto y picadillo de papa.

Además incluye una sección familiar exclusiva de inventiva inspirada en animales silvestres, elementos culturales, playas, volcanes y otros. Sobresalen la guía y los patrones descargables para crear una pareja de perezosos de cartón, una tortuga a partir de la base de una botella plástica de dos litros, así como mandalas para que los niños coloren una carreta típica, un volcán activo, una pintoresca arribada de tortugas a la playa y una acercamiento entre un perezoso, una rana de ojos rojos y un mono Congo en medio del bosque tropical costarricense.

En la sección de Let´s talk (Conversemos) se ofrecen ocho fondos de pantalla de paisajes costarricenses: las Cataratas de Bajos del Toro Amarillo, la belleza de Playa Dominical con una tentadora hamaca que llama al descanso, el Río Agrio, el Volcán Arenal, entre otros, para ser utilizados en vídeo llamadas.

“Con este refrescante contenido queremos invitar a los turistas potenciales, que aún no pueden viajar y que nos visitarán en el futuro próximo, a cuidarse buscando paz interior y conectándose con sus emociones. Son opciones refrescantes para relajarse, sonreir y mantenernos equilibrados mientras esperan conocer Costa Rica” explicó Rafael Quesada. Jefe de Publicidad del ICT.

Redes sociales invitan al balance

Los perfiles de Visit Costa Rica en sus perfiles en Facebook, Instagram y Youtube se comparten una serie de vídeos titulados “Take an Essential Moment” (Dedique unos minutos esenciales) donde expertos del yoga y la meditación ofrecen paz, tranquilidad y reconexión con uno mismo. También se aprovechan dichos canales para mostrar recetas típicas y manualidades para elaborar en familia; vídeos realizados con drones y fotografías recientes que muestran las maravillas naturales por las que Costa Rica ha sido reconocida internacionalmente.

Adicionalmente se están produciendo nuevos contenidos en vídeos cortos que se estrenarán en los próximos días con la presencia de artesanos costarricenses que mostrarán su destacado trabajo.

Los vídeos han tenido un promedio de 12 000 reproducciones en cada uno de los contenidos en el perfil de Instagram. Además las visitas al sitio web durante el mes de mayo registran 66 000 sesiones y una apertura de 11.735 vídeos desde la página web.

Como dato adicional el audiovisual When Normal is no longer normal lanzado a inicios de abril bajo el contexto de la pandemia ha sido reproducido casi 400 000 veces.

El perfil de Facebook de Visit Costa Rica cuenta con casi 950 mil seguidores y el de Instagram registra un total de 278 mil seguidores.

Más información: www.visitcostarica.com/en/costa-rica/balance