"Cuarto Infinito" uno de los espacios que hicieron merecedor del premio a Costa Rica como mejor stand en Fitur

25 Enero 2020

Los cinco espacios en los que se dividió el stand son el área de cubículos para las negociaciones de las más de 30 empresas del sector turístico participantes, unida a las oficinas de negociación con socios estratégicos, así como la zona de “La Pulpería” decorada con elementos adquiridos en el Mercado Central como “choreadores”, jarritos de café, canastos de café, sacos de café, entre otros. En dicha zona se brindan degustaciones de café, algodón de azúcar y café a los cientos de visitantes.

Finalmente llamaron la atención del jurado el espacio dedicado a la campaña #stopanimalselfies creada para evitar el contacto directo con los animales, pero especialmente el “Cuarto Infinito” que según el jurado permite “teletransportar” al bosque tropical lluviosos de Costa Rica por un minuto en una experiencia sensorial en la que se aprecian plantas reales, además dotada de espejos y olores del bosque y sonido.

Otro elemento sobresaliente del espacio es la sostenibilidad comprobada del concepto creativo, ya que todas las paredes y columnas se construyeron con madera reciclada. Las plantas fueron cultivadas en Limón, traídas desde Costa Rica y seleccionada por la resistencia de las hojas, tratando de reinterpretar en el stand el verdor de los bosques. Los diseñadores del stand utilizaron heliconias, flores de bromelias, hojas de mosquera y coquillo que simulan hojas de palmeras. Pantallas con vídeos promocionales, imágenes de Costa Rica en amplio formato y espacios para que los asistentes se tomen fotos inspirados en la campaña “Solo lo Esencial” del ICT complementan el espacio. La propuesta ganadora se desarrolló en 300 metros cuadrados.

Además de Costa Rica, recibieron el mismo premio Senegal y Corea del Sur.