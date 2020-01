Ocaso Festival anuncia nuevas experiencias gastronómicas y de arte como parte de las actividades diarias

04 Enero 2020

Ocaso Festival (www.OcasoFestival.com), regresa a Costa Rica por cuarto año consecutivo y anunció nuevas experiencias gastronómicas y del arte que podrán disfrutar todos los asistentes del festival, durante las noches del 9 al 13 de enero del 2020 en La Senda (www.LaSendaCostaRica.com), Tamarindo, Guanacaste.

La comida y estilos de vida saludables siempre han sido pilares del mantra de Ocaso Festival, y como tal, se ha añadido toda una experiencia gastronómica internacional muy especial a la celebración. Bajo la dirección y coordinación del Chef costarricense, Pablo Bonilla– de Sikwa y Francisca Restaurante; y recientemente destacado en Forbes y National Geographic, liderará equipos de chefs de Chile, México, Colombia, Venezuela, Guatemala, El Salvador y Estados Unidos. Cada día, un chef internacional se unirá a algunos de los mejores chefs locales de Costa Rica para brindar una experiencia culinaria única. A continuación, un resumen de los chefs que estarán presentes en el Festival:

Chefs invitados

Ariel Millaman (Chile)

Cesar Zapata (Colombia/Estados Unidos)

Gabriela Guaimare (Venezuela/España)

Mauricio Barbón (El Salvador/Perú)

Néstor Sical (Guatemala)

Pablo Díaz (Guatemala)

Stephanie Bonnin (Colombia/Estados Unidos)

Chefs locales

Andrés Sandoval (El Gallo Rojo, CR)

Diego Hernández (Sikwa/Francisca, CR)

Gilberto Briceño (Las Catalinas, CR)

Hugo Gutiérrez (Cala Luna/La Senda, México/CR)

María Elena Espinosa (Guaitil, CR)

Además de los platillos de los chefs invitados, Bonilla se asociará con Maikol Acuña, chef ejecutivo del restaurante Alma de Amón en San José, para proporcionar un menú sólido de comida regional que podrán probar los asistentes cada día de Ocaso Festival.

“De acuerdo con la misión y cultura de Ocaso, queremos que todos nuestros alimentos sean de origen local, orgánicos y comprados en granjas sostenibles,” afirmó Bonilla. “Nuestros increíbles chefs internacionales exhibirán técnicas ancestrales en la preparación de sus platillos. En esfuerzo por mostrar respeto por su cocina local, es muy importante para nosotros, proporcionarles los mejores productos disponibles y para nosotros eso significa orgánico y sostenible”.

Ocaso también tomará la cocina del Best Western Vista Villas donde estará disponible un menú diario de desayuno saludable, almuerzo y batidos.

Fomentando la visión de un festival holístico, habrá un grupo de artistas internacionales y locales, desde Estados Unidos y Costa Rica, quienes compartirán su arte durante exhibiciones de pintura en vivo en el festival de 11:00pm a 2:00am, todas las noches. Artistas aclamados y destacados en la escena incluyendo a Brendan Cooney, Dan Buell, Diego Fournier, Hector Gordillo, Joseph Navarro, Marjorie Meplón, Sam Flores y Telopa Treloky.

Mercado pujante

Federico Pilurzu, Directivo de la Cámara de Comercio y Turismo de Tamarindo (CCTT), indicó que el evento forma parte del circuito de actividades anuales en los campos de la cultura, el arte y el ambiente.

“En los últimos años Tamarindo se ha transformado en muchos aspectos más allá del turismo de sol y playa. Hemos logrado atraer a nuevos segmentos de visitantes que se interesan por aspectos muy variados como los que ahora nos ofrece con gran éxito Ocaso”, afirmó Pilurzu.

Ocaso se ha convertido rápidamente en piedra angular en el mundo de los festivales de música electrónica, específicamente en la escena underground y este año presentará a los mejores y principales artistas incluyendo al ganador de la categoría Melodic House and Techno en los DJ Awards 2019: Maceo Plex, Artbat también ganador del premio Breakthrough Artist, Äme, Doc Martin, Justin Martin, Magdalena y Shiba San. Internados en las icónicas tierras de La Senda en Tamarindo, los asistentes de Ocaso Festival disfrutarán de un viaje místico entre la playa y selva costarricense. Todo esto durante una semana inolvidable y llena de música, donde DJ´s y fans de todo el mundo se unirán para ser parte de las increíbles energías del lugar.

El servicio de transporte saldrá del hotel anfitrión oficial, Best Western Tamarindo, cada día a partir de las 5:00pm y los viajes de regreso estarán disponibles hasta 30 minutos después de que termine cada noche. El transporte costará una ficha por trayecto. Las fichas para el transporte se podrán comprar en un puesto localizado a la par de la piscina del Best Western, todos los días desde las 11:00am hasta las 2:00am, así como en La Senda. Con wifi intermitente en La Senda, los organizadores del festival recomiendan comprar las fichas en el Best Western antes de viajar al lugar principal del evento.

Para más información, cartel de artistas, entradas y más, visite www.OcasoFestival.com, y sígalos en Instagram como @OcasoFestival y Facebook en https://www.facebook.com/ocasofestival/. Las entradas se pueden adquirir en el siguiente enlace: https://www.tixr.com/groups/ocaso/events/ocaso-underground-music-festival-16719