Congreso mundial celebrado en Costa Rica promovió un turismo centrado en las personas

28 Octubre 2024

Tras realizar trabajo de campo y dos días de plenarias con más de 54 ponentes, se clausuró el 29º Congreso Mundial de la Organización Internacional de Turismo Social (ISTO), del cual nuestro país fue anfitrión por primera vez.

Representantes del sector público, privado y académico de 23 nacionalidades, se reunieron para debatir sobre la “Sostenibilidad social del turismo: conectando lo esencial en 360°”.

Con la clausura del 29º Congreso Mundial de la Organización Internacional de Turismo Social (ISTO), realizado por primera vez en Costa Rica, se reflexionó y concluyó sobre la importancia de enfocar la actividad turística colocando de nuevo a las personas en el centro fundamental, así como la necesidad de impulsar alianzas público-privadas, para lograr los objetivos de inclusión y solidaridad, como parte del enfoque en la dimensión social de la sostenibilidad turística que fue el eje del encuentro.

En el evento, denominado “Sostenibilidad social del turismo: conectando lo esencial en 360°”, participaron más de 200 personas provenientes de 23 países, quienes compartieron experiencias, casos de buenas prácticas e intercambio de conocimientos, mediante sesiones plenarias y talleres donde se abordaron distintas aristas.

Con este enfoque, precisamente se busca reforzar el lado humano en el turismo, ya que va más allá de ser una actividad económica y tiene una relación estrecha con el progreso social de las comunidades, así como la preservación de las riquezas naturales y la identidad cultural, cuando se gestiona bajo un modelo turístico sostenible.

Al respecto, William Rodríguez, ministro de Turismo de Costa Rica expresó : “Es un gran placer que hayamos concluido este evento, que tiene una trascendencia que quizás muchas personas no dimensionan. La función social del turismo no solo en empleo o la asociación con organizaciones que tienen consciencia para que personas que tienen limitaciones físicas o económicas puedan hacer turismo y recreación; sino porque el turismo hoy es algo más que temas ambientales y económicos. Costa Rica es ejemplo de su repercusión social, el turismo en este país se concentra fundamentalmente en aquellas áreas donde otras actividades económicas no están o son escasas y ha llevado calidad de vida a esos lugares, ubicados en la periferia del país, en las zonas costeras, en las zonas rurales y que, gracias a eso, hoy el turismo representa un elemento de movilidad social como ningún otro país lo ha logrado.”

Entre los temas más destacados que se abordaron se encuentran las propuestas para la medición de indicadores sociales enfocados en el turismo, un aspecto clave en las estrategias de sostenibilidad, tanto para cuantificar el bienestar y calidad de vida de los residentes en los destinos, como de las condiciones laborales de los trabajadores del sector y las experiencias en inclusión y acceso de visitantes.

Charles Bélanger, director de la Organización Internacional de Turismo Social (ISTO), también se refirió a que se habla mucho de sostenibilidad en el sector turístico, pero en muchos casos no se toman en cuenta el componente social, a diferencia del componente económico o ambiental.

“El enfoque del evento fue sobre esa dimensión social, ayer se llevaron a cabo talleres donde se profundizó en la sostenibilidad social del turismo, hablando de la importancia del desarrollo de indicadores. En ISTO, en el marco del 60 aniversario, adoptamos un texto de referencia sobre este tema y los criterios que se han identificado nos deben permitir lograr la medición de esta sostenibilidad social del turismo”, acotó el representante de esa asociación internacional que agrupa 190 organizaciones de 45 países.

Otras temáticas que formaron parte de las mesas de diálogo fueron el establecimiento del turismo como una herramienta de desarrollo humano, con ejemplos concretos de experiencias en Baja California, México; Argentina y Costa Rica. Asimismo, los retos para lograr un turismo inclusivo y para todas las personas, o bien, la economía social y circular que procure el desarrollo sostenible local y beneficie las comunidades.

Premiación de ISTO con sello local

ISTO es una asociación con sede en Bruselas, Bélgica, tiene como misión principal promover el turismo para todos, responsable, sostenible, que respeta a las comunidades y el medio ambiente. En esa línea, en el cierre del congreso entregaron los premios a sus asociados en tres categorías que reflejan propuestas acordes con los pilares de la organización:

Premio Ganador Iniciativas desde destinos Agencia Catalana de Turismo Iniciativas de asociaciones y del sector privado Vacances Ouvertes Iniciativas de académicos e investigadores Angela Teberga de Paula, Brasil

En esta ocasión el premio entregado fue una máscara Boruca realizada por dos artesanos costarricenses, Israel Leiva y Marycel Obando Mayorga, quienes utilizaron madera de balsa y cedro. Cada máscara tiene un diseño único y tiene elementos que representan el espíritu, la ferocidad, los animales, la flora y la fauna.

Asimismo, ISTO entregó un reconocimiento especial al ICT por su labor en la organización y el apoyo brindado para convocar a más de 200 personas a esta cita mundial, celebrada por primera vez en Costa Rica y en Centroamérica, desde la creación de la división de ISTO para las Américas, hace 30 años.

Más información y detalles en el siguiente enlace :

https://isto.international/eventos/congreso-mundial-isto-2024/?lang=es