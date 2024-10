Presentadora del programa “Me voy a comer el mundo” se cautivó con la gastronomía costarricense

21 Octubre 2024

Verónica Zumalacárregui, presentadora, generadora de contenido y periodista española, visitó nuestro país en una gira gastronómica para la grabación de uno de los programas de la nueva temporada de “Me voy a comer al mundo”, espacio que se transmitirá en La 2 de TVE y Canal Cocina de España, así como en 25 países de Latinoamérica en el Gourmet TV en las próximas semanas.

Verónica Zumalacárregui ha visitado más de 70 países en los cinco continentes y literalmente en cada uno de sus viajes le hace honor al nombre del programa que conduce. Hace unos días realizó una parada de cinco días en Costa Rica para grabar uno de los programas de la nueva temporada de “Me voy a comer al mundo”, realizando una exploración gastronómica y abriendo su paladar a los sabores del Valle Central y el Caribe costarricense.

Este espacio es emitido en España a través de Canal Cocina y La 2 de TVE; en EE.UU. y 25 países de Latinoamérica a través de El Gourmet; en Portugal a través de Casa e Cozinha; y en los vuelos de Iberia, según detalla la generadora de contenido en su sitio web oficial verozuma.com

“Este viaje me ha enamorado, porque he tenido la oportunidad de conocer el país de una maneja más genuina y auténtica. Desconocía la existencia de tal variedad de ingredientes y de platos, pero lo mejor ha sido disfrutarlos en compañía de los ticos que son de las personas más cálidas, amorosas y, sobre todo, más felices que me he encontrado en el planeta. Espero os guste mucho lo que estamos grabando aquí y disfrutéis con este nuevo capítulo, gracias y Pura Vida”, expresó la conductora de uno de los espacios televisivos más gustados de gastronomía de España, mismo que se retransmite en plataformas digitales.

Su visita fue organizada por Instituto Costarricense de Turismo con el objetivo de promocionar a Costa Rica como un destino gastronómico, complementando su reconocido posicionamiento entre los españoles y europeos como un destino de naturaleza, biodiversidad y múltiples actividades al aire libre. “La gastronomía es, sin duda, una expresión cultural de cada nación y un componente vital del producto turístico como generador de bienestar para Costa Rica, así como uno de los principales motivadores de viaje para los turistas de nuestros principales mercados emisores, es por esta razón que queremos mostrar la variedad de nuestros sabores con el apoyo de generadores de contenido de alto impacto”, explicó Ireth Rodríguez, jefe del Departamento de Promoción y Desarrollo Segmento Vacacional del ICT.

Tour gastronómico con sabores ticos

El inicio del recorrido lo realizó en el corazón de San José, visitando la Plaza de la Cultura y el Parque Central, compartiendo en todo momento con las personas que la reconocían. También visitó el Mercado Central para degustar dulces tradicionales, café y ceviche al estilo costarricense. Asimismo, recibió una “clase maestra” de cómo preparar una de olla de carne con Doña Ara, reconocida cocinera de comida tradicional costarricense en Carrizal de Alajuela. También visitaron el restaurante Siwka, donde el Chef Pablo Bonilla presentó plantas y productos tradicionales poco conocidos como la uvilla de monte, carambola, jaibas, hoja santa y cohombro. Después disfrutó de un tour de bocas en el Bar Restaurante Acapulco, un ícono de la cocina costarricense en donde se degustaron platos típicos como gallos de papa, arroz con pollo, chifrijo y frijoles blancos con cerdo.

Luego del recorrido por la capital, Verónica Zumalacárregui se trasladó al Parque Nacional Cahuita, ahí tuvo la oportunidad de almorzar con Malcolm Whiterhorn a la orilla del mar y degustar escabeche, pargo a las brasas, patacones, ensalada, pipas, rice and beans.

En el último día, la creadora de contenido tuvo la oportunidad de compartir con el Clan de Ñame en Tirsa Blanca y de poder disfrutar con una familia Bribri en Meleruk, quienes prepararon un almuerzo tradicional en hojas de bijagua. El menú incluía pollo ahumado con yuca, arroz blanco, banano verde y calalú envuelto en huevo. La experiencia continuó con una caminata con Don Leo Buitrago a su plantación de cacao donde tostaron y molieron este fruto.

El itinerario fue desarrollado por el ICT con el apoyo experto de Paco Cervilla, quien acompañó, guio y colaboró con la producción en cada uno de los lugares. “Esta experiencia será un testimonio de la riqueza culinaria, natural y cultural de Costa Rica para el programa que se emitirá a finales de año” destacó Cervilla.

“De los 70 países que conozco, el que yo consideraría es más feliz es Costa Rica. Los ticos son cálidos, optimistas, sonrientes y da la impresión de que también son muy felices. ¿En qué otro lugar del planeta, en vez de decirte hola o adiós, te dicen Pura Vida? Para mí los ticos son la más precisa representación del estado de Flow. Creo que podreís sentirlo vosotros mismos cuando veáis el capítulo. Ya me contaréis”, concluyó la presentadora.