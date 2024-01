El crucero más grande del mundo: Icon of the Seas, zarpará este viernes

26 Enero 2024

Tiene una capacidad de 7.600 pasajeros y pesa casi 249 toneladas.

Cuenta con 7 piscinas diferentes, 6 toboganes acuáticos y una longitud de 3.5 canchas de fútbo

Se ha inauguró el Icon of the Seas, el primer barco de la clase Icon de Royal Caribbean y el crucero más grande del mundo. Con una capacidad para 7.600 pasajeros y un tonelaje bruto de 248.663, el Icon of the Seas ofrece una experiencia de vacaciones sin precedentes, llena de aventuras, relajación, gastronomía y entretenimiento.

Tiene una longitud equivalente a tres canchas y media de fútbol, lo que significa que se necesitan casi 15 minutos para caminar de un extremo al otro del barco. ¡Con 20 cubiertas, el barco es más alto que la Torre Eiffel! Este es un barco realmente enorme, con 8 vecindarios separados y más de 2800 camarotes. Hay más de 40 bares y restaurantes a bordo, 23 de los cuales son completamente nuevos para Royal Caribbean.

El Icon of the Seas cuenta con el parque acuático más grande en el mar, llamado Category 6, que incluye seis toboganes récord, como el más alto y el primero de caída libre en un crucero. También tiene siete piscinas para todos los gustos, incluyendo la más grande y el primer bar dentro del agua en el mar. Además, tiene un nuevo barrio exclusivo para familias, llamado Surfside, donde se puede disfrutar de actividades, restaurantes y espectáculos diseñados para todas las edades.

El Icon of the Seas también ofrece una variedad de opciones gastronómicas, desde clásicos como el restaurante principal y el buffet, hasta nuevos conceptos como el Food Truck Park y el Sushi Bar. Los amantes de la cocina internacional podrán degustar platos de todo el mundo, desde la cocina mediterránea hasta la asiática, pasando por la mexicana y la francesa. Y para los que quieren darse un capricho, el Icon of the Seas tiene una pastelería, una heladería y una chocolatería a bordo.

El entretenimiento a bordo del Icon of the Seas es de otro nivel, con espectáculos que combinan música, danza, acrobacias y efectos especiales. El AquaDome es el teatro acuático más grande y avanzado del mundo, donde se puede ver un impresionante espectáculo de agua, luz y sonido. El Studio 54 es un homenaje a la icónica discoteca de Nueva York, donde se puede bailar al ritmo de los clásicos de los años 70 y 80. Y el Icon Lounge es un espacio multifuncional donde se puede disfrutar de conciertos, comedias, magia y más.

Miami FC: el ícono del fútbol

El evento de inauguración del Icon of the Seas ha contado con la presencia de Lionel Messi, el legendario futbolista argentino que juega actualmente en el Inter Miami de la Major League Soccer. Messi ha sido nombrado el ícono principal del Icon of the Seas, una figura simbólica que representa el espíritu y la personalidad del barco. Messi ha expresado su orgullo y su emoción por formar parte de este proyecto, y ha invitado a todos los viajeros a descubrir el Icon of the Seas y sus maravillosos destinos.

Además del nombramiento del barco, el evento también sirvió para mostrar la nueva imagen de Miami FC, el equipo de fútbol de la ciudad que compite en la Major League Soccer y que cuenta con Lionel Messi y Luis Suárez como estrellas. Miami FC ha firmado un convenio con Royal Caribbean, por el cual la naviera se convierte en el socio principal y el socio vacacional oficial del club. A partir de 2024, el logo de Royal Caribbean lucirá en el uniforme de Miami FC, así como en el estadio y en las plataformas digitales del equipo. Este acuerdo representa una alianza estratégica entre dos marcas líderes en sus respectivos sectores, que comparten la visión de ofrecer experiencias únicas y de calidad a sus clientes y aficionados.

Icon of the Seas zarpará en sus salidas abiertas al pública a partir de este viernes 26 de enero, con programaciones semanales desde Miami, navegando por el Caribe Oriental y Occidental, y casi siempre incluye una visita a Perfect Day at CocoCay, el resort privado de Royal Caribbean, con una nueva playa solo para adultos que se abre para el lanzamiento del barco. Algunos de los puertos que visitará son:

Puerto Costa Maya, México

Roatán, Honduras

Cozumel, México

Basseterre, St. Kitts & Nevis

Charlotte Amalie, St. Thomas

San Juan, Puerto Rico

Nassau, Bahamas

Labadee, Haití