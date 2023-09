Lanzan llamado para integrar una visión de derechos humanos en la conservación del mar

19 Septiembre 2023

El III Congreso de Pescadores (as) y Molusqueros (as) Artesanales de Pequeña Escala: “Entrelazando vida, conocimiento y cultura” que se llevará a cabo en Cahuita (Limón), del 26 al 29 de septiembre, lanzará un llamado para que se integre una visión de derechos humanos en la conservación marina.

La organización del Congreso está coordinada por la Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable y Territorios Marinos de Vida con el apoyo técnico de CoopeSoliDar R.L y TICCA Mesoamérica; además, el aporte financiero de Swedbio y la Iniciativa de Tenencia Marina.

Este es el III Congreso para este sector artesanal de pequeña escala, que se realiza en Costa Rica. Tendrá la participación de más de 100 pescadores de ese país; además, acudirán los representantes del Sindicato de Trabajadores del Mar de Panama, UPESABO, la Unión de Pescadores Bocatoreños, el Congreso General Majé Emberá Druá (de Panamá), la Cooperativa Ostrícola Boca de Camichín, NIUWARI (México), la RECOTURH (Honduras) y CALPI (Nicaragua).

Además, se unirán a esta actividad representantes de organizaciones internacionales interesadas en la conservación marina como Enviromental Defense Fund, RISE UP for the Ocean, Women4Biodiversity, SWEDBIO y Marine Tenure Iniative.

Intercambio de experiencias

De acuerdo con Ivannia Ayales, Gerente de CoopeSoliDar R. L. y coordinadora general del Congreso, “tener un grupo tan nutrido de representantes de ambas costas del país, además de una importante representación internacional en este evento, es de suma importancia porque nos permitirá actualizar la situación que vive el sector pesquero artesanal de pequeña escala con todo el trabajo que se ha venido haciendo desde décadas atrás en el nivel local y global”.

“En este III Congreso analizaremos el contexto que se está viviendo en este momento con el fin de compartir experiencias y soluciones. La visión global de los problemas que afectan al sector es muy importante porque nos ayuda a buscar soluciones de largo plazo con base en políticas que hayan sido implementadas de manera exitosa en otras latitudes siempre adaptándolas a las condiciones locales, y sin perder de vista los esfuerzos realizados por el sector para el cumplimiento de derechos, añadió Ayales.

En el encuentro de cuatro días participarán la Defensoría de los Habitantes, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía, el Instituto Nacional de la Mujer, el Viceministerio de Juventud, los gobiernos locales de Talamanca y Nicoya, así como organizaciones de pescadores artesanales de pequeña escala de todo el país.

Para el caso de Costa Rica, la Ley n. 8436 conceptualiza la pesca de pequeña escala como aquella que es “realizada, de forma artesanal, por personas físicas sin mediar el uso de embarcación, en las aguas continentales o en la zona costera, hasta un máximo de 3 millas náuticas. No obstante, según lo señala esa misma Ley en su artículo 26, la actividad de pesca artesanal permite faenar hasta un máximo de cinco millas náuticas del litoral que se realiza con propósitos comerciales.

La temática del Congreso abarcará áreas como: la formalización y el reconocimiento del derecho a un trabajo decente, la gobernanza, la conservación como resultado del uso y manejo sostenible del mar y sus costas, la participación plena en la construcción de políticas públicas del sector, así como los retos globales de incidencia para la defensa del sector artesanal ante la economía azul que despoja a las comunidades del derecho a la tierra, las costas y el mar, y a una vida digna basada en el respeto y ejercicio de los derechos humanos.