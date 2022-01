Mascotas: Una Compañía Sanadora En Medio De La Pandemia, Pero OJO: Ellos También Requieren De Atención

19 Enero 2022

En medio de la pandemia las mascotas han llegado a ser una compañía sanadora, para adultos y niños.

El cuidar de la salud de las mascotas es una responsabilidad igual a la que debe tenerse con los miembros de la familia, ellos también son parte.

Uno de los retos de mayor peso por la llegada del Covid-19 fue el confinamiento, adultos y niños vieron un cambio drástico en su estructura diaria, al tener que dejar a un lado los encuentros con amigos, paseos y más, y empezar a establecer un sistema más íntimo bajo las llamadas “burbujas” que no sólo afectó a las personas sino también a las mascotas.

Muchos afianzaron los lazos de amor con sus animalitos, mientras algunos optaron por experimentar responsabilidad con gatos, perros, pájaros y otros. A pesar de que la pandemia hizo que saliéramos mucho menos de nuestras casas, las visitas a los veterinarios fueron en aumento ya que las mascotas requieren de cuidados básicos. Las personas desarrollaron una mejor consciencia y comenzaron a realizar controles, en especial porque con la llegada del teletrabajo, era más evidente el contacto diario con los animales en casa, lo que permitía notar posibles signos de enfermedad o simplemente dar un seguimiento más responsable con su salud.

En este proceso, Gerardo Artavia, médico veterinario explica que “las mascotas han sido pieza clave en la adaptación de las personas al encierro en casa, éstas han ayudado al descanso mental y a generar compañía, lo que se ha traducido en una mejor atención a los animalitos. Las mascotas, en especial gatos y perros requieren al mínimo dos revisiones al año, “no deben esperar a que se enfermen y en caso de que suceda llevarlos de inmediato, pues como ser vivo sufre y no puede atenderse solo”, acota el Dr. Artavia.

Los problemas dermatológicos y gastrointestinales fueron los motivos de mayor consulta en los últimos meses, de allí las recomendaciones del especialista a la hora de la higiene de las mascotas, “su limpieza debe ser igual e inclusive mejor que la de las personas, pues al estar en constante contacto con nosotros pueden enfermarnos o viceversa; es necesario establecer una rutina de baño y cepillado regularmente, limpieza de areneros, heces y control de ectoparásitos”.

Las mascotas manejan el estrés igual que los humanos, por lo que mientras tengan cómo desestresarse y gastar sus energías (ejercicios, juguetes, sociabilización) normalmente lo manejan mejor; “si, por el contrario, no les proveemos esas necesidades manejan el mismo estrés que nosotros o peor pues podrían llegar a morder objetos y provocar daños en el hogar e incluso herirse” afirmó el especialista.

Las mascotas son animales sociables, más aún en los caninos por lo que la compañía es fundamental en estos animales. En cambio, los gatos son menos dependientes, sin embargo, eso no quiere decir que no sufran por no tener a sus dueños junto a ellos.

Muchos estudios han revelado la relación entre niños y mascotas, desde el acompañamiento hasta el respeto por los seres vivos, “ellos aprenden a ser conscientes de que todos los seres vivos sentimos dolor y emociones a su manera, además, de darle un sentido de responsabilidad desde pequeños”, comenta Artavia.

Para quienes aún se mantienen en la rutina del trabajo fuera de casa y pasan poco tiempo con sus mascotas es recomendable que se establezcan horarios para su cuidado y limpieza, además del ejercicio y alimentación, con lo que se podría garantizar su salud; y para aquellos que aún no se deciden pensando en la responsabilidad es importante tomar en cuenta los beneficios que conlleva tener una mascota en casa, en especial en estos tiempos: compañía, reducción del estrés, mejora del humor y la sensación del cariño incondicional que una mascota puede ofrecernos “Se deben hacer al menos dos controles anuales y esquema de vacunación de las mascotas, ser dueños responsables” finaliza El Dr. Artavia .

