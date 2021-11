Manos al Suelo es un evento que busca crear conciencia en las familias costarricenses acerca de la importancia que tiene el suelo para el desarrollo de la vida

Agenda del evento Acto oficial: de 9:00 a.m. a 9:50 a.m. --- 10:00 a.m. Charla: Suelos de Costa Rica 10:15 a.m. Práctica: Calicata y clasificación de suelos 10:25 a.m. Comercial: Campaña de comunicación ACCS ----------------------- 10:30 a.m. Charla: Análisis de suelo - Muestreo e interpretación 10:45 a.m. Práctica: Muestreo de suelos --------------------- 11:00 a.m. Charla: Control de la erosión 11:15 a.m. Práctica: Taludes, curvas a nivel y Vetiver ------------------------- 11:30 a.m. Charla: Encalado y fertilización 11:45 a.m. Práctica: Encalado y fertilización Comercial: 80 aniversario del Colegio ------------------------- 12:00 m.d. Charla: Recarbonización 12:15 p.m. Práctica: Aplicación de abonos orgánicos 12:25 p.m. Comercial: Video Orlando Jiménez ----------------------- 12:45 p.m. Foto logo 01:00 p.m. Cumpleaños feliz Cierre del evento