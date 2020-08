Habitantes de Guanacaste podrán contar con silla de ruedas gracias a convenio

Escrito por Silleny Sanabria | 09 Agosto 2020

La Municipalidad de Liberia retomó la mediación con la Fundación Do It Center para la donación de sillas de ruedas a pacientes que por alguna enfermedad, inmovilidad o pérdida de sus extremidades inferiores, requieren de una silla de ruedas para poder movilizarse y no afectar su condición de vida.

“Este proyecto se implementó en años anteriores, en beneficio no solo de los liberianos sino a todos los habitantes de la provincia. Es un proyecto muy bueno porque se realiza según la Ley 7600, para personas con discapacidad y que hoy con esta pandemia, muchas más personas deben de estar necesitando la ayuda”, comentó el alcalde Luis Gerardo Castañeda Díaz.

El proyecto se está llevando a cabo con la emprendedora Ilena Rodríguez, quien ha estado coordinando con la Municipalidad de Liberia y la fundación, la entrega correcta de sillas de ruedas para personas con discapacidad. “Ojalá que quienes soliciten las sillas sean para un familiar, para un vecino o conocido, pero que no hagan negocios con ellas. Si alguien dejó de utilizar la silla brindada y otra persona la necesita, puede comentarle a la encargada de la entrega y realizar el intercambio, pero hago un llamado a que no se comercialicen porque es una gran ayuda para todos”, agregó el representante del cantón.

Para ser parte de esta donación los pacientes deben presentar:

Solicitud por escrito de la silla de ruedas. El documento debe de indicar para quién es, y las razones que demuestren la necesidad de una silla de ruedas.

El dictamen médico o epicrisis que emite la Caja Costarricense del Seguro Social.

Fotocopia de la Cédula de identidad de la persona con la discapacidad.

Posteriormente se llenará un formulario que envía la Fundación Do It Center, en el edificio de la municipalidad.

Los requisitos deberán presentarse a la encargada Sonia Arias, de la oficina de Proveeduría. Posterior se deben de tomar las medidas para saber el tamaño de la silla con el fin de que el paciente este cómodo y sin afectación de llagas por usar una silla de tamaño inadecuado.

La misma podrá ser entregada en un plazo de hasta 3 días y al paciente se le hará entrega de un manual con instrucciones para que pueda utilizar el equipo con mayor facilidad.

Hay sillas ya disponibles para finales de agosto.