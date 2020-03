Banco Popular aprobó apoyo solidario para más de 30.000 personas y anuncia nuevas medidas en tarjetas

Puntos claves Respecto del Programa de Beneficio Solidario que permite a los interesados un arreglo de pago para no cancelar las próximas 3 cuotas de su operación crediticia, el Banco Popular recalca los siguientes puntos claves: Este apoyo aplica para todo tipo de crédito, incluyendo empresarial, hipotecario, tarjetas, personales y de vivienda.

La solicitud es voluntaria.

En ningún momento la capitalización de las cuotas al principal significa un aumento en las tasas de interés del crédito.

El Banco Popular no está obligando a las personas a aumentar el plazo de sus deudas.

Las personas pueden capitalizar un máximo 3 cuotas.

Es importante que la ciudadanía tenga claro que las tres cuotas que se capitalizan con el Programa de Beneficio Solidario se diferirán entre los meses que falta por pagar en el crédito, permitiéndole al cliente manejar una cuota con un aumento que dependerá de los meses que falten por cancelar del crédito.

A manera de ejemplo: un crédito que le faltan 334 meses por pagar, la cuota se incrementa un 2,55%; si a un crédito le faltan 202 meses por pagar, la cuota sube un 2,84%; y si un crédito que le faltan 22 meses por pagar la cuota sube un 16,29%. A menor plazo para cancelar el crédito, la cuota sube más. Se debe dejar claro que el aumento de la cuota a partir del tercer mes no tiene ninguna relación con aumento de tasas, sino que se debe únicamente al monto que resulta de recalcular la cuota en función del nuevo saldo del crédito, utilizando la misma tasa y el mismo plazo vigente.