¡Basta ya de violencia! ¡Tu Voz SÍ Importa!

23 Noviembre 2022

Este 25 de noviembre, el INAMU y otras instituciones realizarán actividades contra la Violencia contra las Mujeres.

Actividades se llevan a cabo en todo el país desde el 21 de este mes y hasta el 25 de noviembre.

Por: Silleny Sanabria Soto.

Como parte de la Jornada del Día Nacional e Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, este 25 de noviembre de 9 am a 2 pm, en la Plaza de las Garantías Sociales, se llevarán a cabo una serie de actividades que buscan fortalecer este mensaje a la población.

Mediante el apoyo del INAMU, junto con otras instituciones tales como el Poder Judicial, PANI, Instituto Costarricense de Masculinidad, Pareja y Sexualidad (WEM), la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Seguridad Pública, se estará brindando información y asesoría de importancia sobre los temas vinculados con la violencia contra las mujeres. Además, habrá un toldo donde se podrá construir el mural colectivo: “Basta ya de Violencia. Tu voz sí importa”.

Las actividades darán inicio a las 9 am, con una presentación artística “Las mujeres somos Venus”, seguido del acto inaugural con la señora Adilia Caravaca Zúñiga, Presidenta Ejecutiva INAMU, la Señora Allegra Baiocchi, Coordinadora Residente Sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica, la Señora Hanna Wajda, Consejera Política de la Embajadora de Canadá en representación de cuerpo diplomático, la Señora Cindy Quesada Hernández, Ministra de la Condición de la Mujer y el Señor Stephan Bruner Neibig, Primer Vicepresidente de la República.

A las 9:30 a.m. habrá una presentación artística “Todas somos Carmen”, a las 9:45 a.m. la Develación de siluetas “Las que ya no están” jornada del día nacional e internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres”, lo cual dará paso a las 9:55 a.m. al Conversatorio sobre masculinidades no violetas y positivas por parte de la Red de Hombres.

A partir de las 10:15 a.m. seguirán las presentaciones artísticas, hasta las 11:20 a.m. en donde se presentará en vivo Tapón y Marta Fonseca, seguido de la presentación de la Banda del Colegio Superior de Señoritas y la presentación artística "No hay huevo, ni gallo, sin gallina", para finalizar con la presentación de empoderamiento y autodefensa a cargo de Hanna Gabriels.

Actividades llegarán también a otras zonas del país

Desde el 21 y hasta el 25 de noviembre, diversas actividades se desarrollan en las distintas provincias del país. Para la región Chorotega, este 23 de noviembre en CINDEA, Hojancha centro a partir de las 6 pm habrá un análisis de cortometraje con la población estudiantil de esta institución.

El 24 de noviembre en el Centro Diurno Juan Rafael en Hojancha, a las 9 p.m., habrá una charla sobre violencia contra las mujeres con personas adultas mayores. El 25 de noviembre en Matambú a las 9 am, se analizarán videos, reels, memes y canciones alrededor de la violencia que no se ve.

El parque Pedro Ferrandino en Cañas, será lugar para la feria de emprendedoras “Mujer libre de violencia”, el 25 de noviembre a partir de las 10 am hasta las 3 pm.

Ese mismo día en Plaza de los Mangos, se llevará a cabo una marcha hasta el Centro Cívico de Santa Cruz desde las 10 am hasta las 12 p.m., como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer.

El mismo 25 de noviembre en se realizará la Caravana Alza tu Voz, stand informativo de derechos con salida del Banco Popular de Liberia a las 9 am a las 12 pm.

En Abangares, el 25 de noviembre, se hará la marcha “Basta ya, Abangares Libre de Violencia” a partir de las 8:30 am., mientras que en Nicoya se realizará “Por un Nicoya libre de violencia”, en el Polideportivo de Nicoya a partir de las 8 am y hasta las 12 pm.