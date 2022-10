ASADAS de la Región Chorotega entretejen nuevas alianzas

14 Octubre 2022

El encuentro contó con la participación de 130 representantes de ASADAS de la Región Chorotega.

Por: Cristian Chaves Comunicación UNA-SRCH

Santa Cruz instalaciones de COOPEGUANACASTE R,L. Este miércoles 13 de octubre de 8:30am a 4:00pm, se realizó el encuentro Regional de ASADAS y FLUS de la región Chorotega.

Este encuentro colaborativo fue organizado por el Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y el Caribe (HIDROCEC-UNA), el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A), la Federación de ASADAS Abangares, Cañas, Bagaces y Tilarán, la Liga Comunal del Agua y la Fundación AVINA , con el apoyo de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional.

“Como dirigente de la organización que represento tenemos que unirnos e intercambiar nuestros procesos de trabajo , ya que se evidenció que compartimos objetivos comunes. Este asunto del agua es vital para la subsistencia humana y debemos tomar acciones conjuntas desde ya, no solo para ahora, sino para asegurar el preciado líquido a las futuras generaciones. Este espacio ha servido para conocer procesos de otras organizaciones, como compartir experiencias , informarnos acerca de los cambios que se avecinan, por ejemplo las nuevas reglamentaciones en la administración de asadas que van a ser fuertes con procesos lentos, largos y engorrosos”. Aseveró Uriel Madrigal presidente de la Federación de ASADAS Abangares, Cañas, Bagaces y Tilarán (ACBT).

Por su parte, Emel Rodríguez de la Liga Comunal de Aguas indicó “pocas veces las organizaciones de las asadas se reúnen para compartir, analizar, discutir y plantear los problemas que vivimos y afrontamos cotidianamente con esto del agua. Ahora encontramos un socio aliado como es la Universidad Nacional, quienes nos unieron con otras organizaciones hoy aquí presentes donde hemos compartido experiencias, inquietudes y planteamientos que surgen de parte de otros gestores involucrados en la administración del agua”.

Añade, “me quedó muy claro que el tema de los estudios técnicos son una piedra en el zapato, me queda muy claro que los protocolos de como plantear sugerencias, reclamos y denuncias debemos ponerle atención ya que no están bien socializados… me queda muy claro que el AYA tiene muchas limitaciones de supervisión que no pueden atenderlas por farta de personal por lo que se requieren de aliados estratégicos y es ahí donde entramos las organizaciones hoy aquí presentes encargados de apoyar la gestión. Aclaro no somos adversarios malos, ni buenos, simplemente trabajamos con recursos muy limitados con poco personal y un alto porcentaje de responsabilidades que nos limitan poderlas cumplir bien”.

De acuerdo la información suministrada por la Liga Comunal del Agua, en la Región Chorotega operan aproximadamente 300 asadas. De esa cantidad solo 49 tienen oficinas. Una cuarta parte solo tienen capacidades básicas de atención y administración .Además el 62% por ciento de las asadas de Guanacaste, cuentan con menos de 100 abonados, por lo que de ninguna forma son sostenibles y requieren de soporte, en síntesis más de la mitad de las asadas no pueden operar con lo básico.

Desde el HIDROCEC-UNA

Andrea Suárez Coordinadora del HIDROCEC-UNA explicó “el objetivo de este evento consistió precisamente en propiciar un espacio de intercambio de experiencias, de dar voz a las personas gestoras de las comunidades que trabajan con el agua, así como escuchar los avances de las grandes infraestructuras que está realizando el AYA para actualizar a las asadas. Además intercambiar información y conocimientos para que los participantes conocieran lo que están haciendo. También se realizó un conversatorio donde se identificaron las principales dificultades expuestas por las personas gestoras presentes, acerca de las limitaciones que han tenido en la aplicación del reglamento actual de asadas. Aunado se dio un informe que realiza la comisión de asadas, en torno a los avances del nuevo reglamento y la identificación de puntos débiles.

Suárez reflexiona… ¿De ahí que sigue? consolidar este grupo de personas de la Región Chorotega que están interesados en informarse, aprender, entender y estar pendiente de los cambios que existen actualmente en el país sobre el reglamento de asadas y el proyecto de ley del AYA. Este encuentro es un llamado para estar activos después de un período de tanto problema por el tema de la pandemia. Significa volver a encontrarnos , estar atentos y unidos para luchar en pro del recurso hídrico y establecer una agenda de trabajo conjunto en la región. Recalcar que este ha sido un esfuerzo conjunto con otras instituciones como el INDER que ha promovido el desarrollo y la conformación de la Federación Abangares, Cañas, Bagaces y Tilarán.

Realmente no esperamos una respuesta tan concurrida, nos sentimos muy satisfechos y contentos de poder seguir facilitando estos espacios y ser parte de un actor más como academia en todo este proceso de la gestión integral del recurso Hídrico. Concluyó Suárez.