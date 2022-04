Nuevos Tiempos de la Junta de Protección Social pagará 80 veces lo invertido

27 Abril 2022

Promoción por tiempo limitado aumentará el valor del pago de 70 a 80 veces la inversión al acertar un número exacto.

¡Que Suba lo Bueno!, la nueva campaña de la JPS se une a los esfuerzos integrales de la institución para brindar un mejor servicio a los jugadores y jugadoras de lotería electrónica.

A partir del lunes 25 de abril, Nuevos Tiempos de la Junta de Protección Social, JPS, incrementarán el premio de 70 a 80 veces la inversión. La promoción será por tiempo limitado y los interesados en adquirirla pueden hacerlo por medio de los 1.750 Puntos Max ubicados en todo el territorio nacional.



Para acompañar esta promoción la JPS está lanzando la campaña “¡Que suba lo bueno!”, con el fin de hacer un llamado a la población a adquirir los productos oficiales de la institución para incrementar el apoyo a las diferentes causas sociales, que tan solo el año pasado recibieron más de ₵29mil millones.



“Con el aumento en el pago de los premios de Nuevos Tiempos estamos diciéndole al consumidor que le escuchamos. “¡Que suba lo bueno!” nos da la posibilidad de subir los premios, al mismo tiempo que sube el apoyo y la solidaridad con las poblaciones más vulnerables, en un contexto mundial lleno de preocupaciones”, mencionó Esmeralda Britton, presidenta de la Junta de Protección Social.



Promociones constantes. En los últimos meses la Junta de Protección Social ha hecho una labor de innovación en sus sorteos de lotería electrónica, incluyendo el lanzamiento de la promoción “Bolita Gris 80x”, la cual estuvo disponible desde el 14 de marzo al 24 de abril.



Además, se incorporó un tercer sorteo de Nuevos Tiempos y 3 Monazos todos los días a las 12:55 pm, 7:30 pm y el nuevo a las 4:30 pm; y de Lotto los lunes a las 7:30 pm, uniéndose a los sorteos de miércoles y sábado a la misma hora.



En relación con la campaña “Querido, ¿usted compra lotería ilegal?”, hay satisfacción de los resultados. Esta busca concientizar a la población sobre la compra de lotería no avalada por la JPS, la cual es financiada -en su mayoría- por bancas ilegales relacionadas a otras actividades ilícitas como el narcotráfico, la explotación sexual comercial o la trata de personas, entre otras.



Esta campaña se encuentra activa actualmente y es el inicio de una serie de esfuerzos para visibilizar esta práctica ilegal que, no paga cargas sociales y sus ganancias no se traducen en apoyo a poblaciones vulnerables.

“Cuando los usuarios compran lotería avalada por la JPS, no solo nos ayuda a enfrentarnos a la venta ilícita, sino que también apoya a la labor social de la institución, la cual impacta directamente a hogares de adultos mayores, escuelas, hospitales, organizaciones de cuidados paliativos, entre otras,” añadió Britton.



Cómo jugar. Para jugar Nuevos Tiempos la persona escoge un número del 00 al 99 o Gallo Tapado en cualquiera de los 1750 Puntos Max que se encuentran distribuidos en todo el territorio nacional. La promoción 80x estará disponible hasta el 5 de junio de 2022.



El juego tiene cuatro modalidades, donde se pueden invertir desde ¢100 hasta ¢50.000. Los usuarios también pueden jugarlo REVENTADO, donde la tómbola tiene una bola roja que paga 200 veces y también incluirá tres bolitas blancas.

Estas son las modalidades de juego:

Número exacto: paga 80 veces lo invertido.

Número reversible: paga 35 veces lo invertido.

Primer número: paga 7 veces lo invertido

Terminación: paga 7 veces lo invertido

​Cada modalidad es una jugada independiente y requiere una inversión.