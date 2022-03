ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA SE FUNDE CON EL PAISAJE GUANACASTECO

04 Marzo 2022

“El diseño inteligenteno requiere mucha tecnología adicional, sino que responde a las condiciones naturales para minimizar el uso de los recursos y maximizar las experiencias sensoriales”, Benjamin G Saxe.

La tendencia de arquitectura que viene será cada vez más globalizada, ecológica e inclusiva, donde los espacios abiertos serán predominantemente fundamentales. Así como el uso de materiales naturales locales, las líneas sencillas y la decoración que incite a la relajación.

Periódico Mensaje entrevistó Arquitecto Benjamín G Saxe, Fundador de Studio Saxe, galardonado a nivel nacional e internacional por sus obras las cuales se han destacado por aportar formas estructurales a ideas inspiradas en la naturaleza, combinando la estética global con la experiencia local.

1. ¿Cuáles son las tendencias arquitectónicas a nivel de vivienda en climas cálidos como lo es el caso de Guanacaste?

En este momento las tendencias arquitectónicas están orientadas a realizar grandes aleros para proteger del sol y de la lluvia y generar ventilación cruzada para reducir el consumo energético. Muchas personas quieren tener vista al mar, por ende, se están utilizando parasoles para que el sol no entre fuertemente al interior de la casa, normalmente haciendo que las salas sean espacios abiertos y ventilados y los cuartos con aire acondicionados. Estos mismos criterios se aplican en hoteles boutique pequeños, los cuales quieren generar un espacio íntimo hoy en día y no genérico, haciendo sentir a la gente como en casa.

2. ¿Cómo impacta el clima a la hora de diseñar una propuesta arquitectónica?

El clima es el factor principal al cual la arquitectura se adapta. La razón de existir de la arquitectura es proteger a los seres humanos de las incidencias del tiempo, entonces, dependiendo de los vientos predominantes, del impacto del sol, de la topografía y otros factores, el arquitecto debe adaptar la arquitectura para adecuarse a esas características. Cuando uno ve que hay arquitectura importada, se da cuenta que es muy ineficiente, que no funciona, por ejemplo, al no tener suficientes aleros, los interiores de la casa se calientan, esto por falta de una adaptación climática.

3. ¿Qué tipo de materiales están siendo más utilizados?

Los materiales estructurales siguen siendo el concreto, sin embargo, también estamos viendo el uso del metal para poder hacer grandes espacios con grandes ventanales que con concreto son más costosos. También la madera laminada que logra liberar grandes espacios para generar amplitud. Asimismo, se importan ventanas de aluminio de México, Estados Unidos y Europa mezclado con materiales autóctonos como la teca reforestada de procedencia sostenible.

4. ¿Con respecto a los materiales, existe algún tipo de interés de los propietarios en incluir materiales ambientalmente sostenibles?

El principal interés del consumidor es incluir materiales de calidad para no estar dando mantenimiento constante a los proyectos, por ende, el tema es más de eficiencia energética, para que el aire acondicionado no se escape, materiales que no se deterioren tan rápidamente, lo cual es muy sostenible.

5. ¿Hubo un cambio en los gustos y preferencias del consumidor a la hora de seleccionar materiales y acabados a raíz del faltante de materiales por los problemas logísticos debido a la pandemia?

A raíz de la pandemia ha habido un desabastecimiento de materiales a nivel global y se ha incrementado el uso de materiales locales como la piedra y la teca, para tratar de solventar el problema del faltante. Sin embargo, los clientes están ordenando los materiales importados con muchísima antelación para los proyectos de construcción. Significa que antes, el cronograma de pagos para un proyecto que iba poco a poco, ahora hay que apartarlos e importarlos desde el principio, aunque se coloquen al final, lo cual ha cambiado la dinámica del proceso de importación.