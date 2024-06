Costa Rica es sede de reunión regional para protección de los derechos de la niñez alineada con el modelo de turismo sostenible

06 Junio 2024

Se trata de la XVII Reunión Anual del Grupo de Acción Regional de las Américas (GARA).

Entre los temas a tratar prevalece la prevención de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en viajes y turismo.

Costa Rica por primera vez es la sede de la Reunión Anual del Grupo de Acción Regional de las Américas (GARA) del 03 al 07 de junio, en la cual se desarrollarán estrategias conjuntas y acciones para prevenir la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en viajes y turismo.

Este encuentro cuenta con la participación de representantes de autoridades de turismo de Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y miembros observadores como el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la OEA (INN-OEA) y ECPAT Internacional, red global de organizaciones de la sociedad civil que trabaja para poner fin a la explotación sexual de los menores.

Durante esta reunión, precisamente las y los delegados participaron en actividades que destacan el compromiso de nuestro país con el turismo sostenible y la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Sobresale la participación de Dra. Najat Maala M'jid, Representante Especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Niñez (UNSRSG).

“Nuestro país ha trabajado desde hace mucho tiempo en la protección de niños, niñas y adolescentes en el turismo y forma parte de nuestro modelo de sostenibilidad que incluye el Código de Conducta que aborda este tema y certifica a los empresarios. Precisamente, en esta actividad regional viene a reforzar esta relevante temática con el intercambio de opiniones y experiencias, casos de éxito de los países, generando nuevas estrategias y acciones que permitirán que nuestros niños, niñas y adolescentes vivan una vida mejor” destacó el jerarca.

Como parte de este evento, el Grupo de Acción Regional de las Américas (GARA) reforzará el trabajo para desarrollar políticas, programas y estrategias que protejan a los menores y promuevan un turismo ético en la región desde cada ministerio de turismo o secretaría de turismo de los países miembros, además, busca llamar a las cosas por su nombre y por ello, insiste en no reconocer los términos “turismo sexual o turismo sexual Infantil” como modalidades de turismo, que no se legitime una actividad criminal como una modalidad lícita aceptada y reconocida y rechaza el uso de estos términos, nombrando a quienes visiten los destinos con el fin de explotar a seres humanos como criminales y no como turistas.

El Programa Código de Conducta del ICT contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes (ESNNA) impulsa prácticas responsables y éticas en el sector turístico, comprometiendo a empresas y organizaciones a adoptar compromisos, políticas y acciones que protejan a las personas menores.

Esfuerzos conjuntos por la niñez y la adolescencia

El martes 04 de junio se realizó el panel de apertura: “Desafíos para abordar la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en la era post-COVID”, con la Dra. Najat Maala M'jid, representante Especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Niñez (UNSRSG).

Najat Maalla M'jid , de Marruecos, fue la relatora especial de la ONU entre los años 2008 y 2014 sobre la venta y la explotación sexual de niños, es médica especializada en pediatría y ha participado durante las últimas dos décadas en la protección de los niños vulnerables. Es miembro de la Comisión de los Derechos del Niño del Consejo Consultivo de Derechos Humanos de Marruecos y fundadora de la Organización No Gubernamental BAYTI, primer programa encargado de atender la situación de los niños que viven en la calle en Marruecos.

El ministro de Turismo, William Rodríguez realizó una audiencia con Maala M'jid, para generar acciones conjuntas sobre el tema en el mediano y largo plazo.

Paralelo a la reunión del GARA, el 04 de junio se desarrolló el “Diálogo Intersectorial sobre la Explotación y Abuso Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en el Nivel Regional", organizado en conjunto con ECPAT Internacional, la Fundación PANIAMOR y el ICT, este reunió a delegados de GARA y representantes de sectores clave como viajes y turismo, transporte, finanzas y tecnologías de la información y comunicaciones.

El objetivo consistió en abordar los desafíos y brechas en la protección de la infancia, propiciando entornos seguros y una participación activa de niñas, niños y adolescentes. Este día se organizarán mesas de trabajo entre todos los sectores presentes con el fin de encaminar a las Américas hacia una mejor ejecución de las estrategias de prevención de la Explotación Sexual comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESNNA).

Para Guillaume Landry, Director Ejecutivo de ECPAT International expresó que “Las tecnologías, la migración, las crisis humanitarias, la delincuencia y el cambio climático han cambiado drásticamente la forma en que los niños son explotados sexualmente en todo el mundo, incluidas las Américas. Este acercamiento ofrece una oportunidad para que los diversos sectores dedicados a poner fin a la explotación sexual de los niños alineen su comprensión de las tendencias actuales en toda la región y garanticen que las estrategias y los enfoques sigan siendo pertinentes en un mundo que cambia rápidamente”.

Ese día también tuvo lugar una reunión especial con la señora Najat Maalla M’jid, quien compartió una cena con los miembros de GARA para discutir los desafíos y retos que enfrentan las Américas en temas de protección a la niñez y adolescencia en viajes y turismo. Además, se abordaron formas de fortalecer los códigos de conducta de cada país para prevenir la explotación y el abuso sexual en el turismo.

“La protección integral de los derechos de las personas menores de edad y la prevención de su explotación sexual comercial son responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Si bien el Estado es el primer obligado en prevenir y responder, el sector privado y la sociedad civil tenemos una responsabilidad fundamental en articular acciones efectivas que reduzcan la vulnerabilidad de esta población ante este flagelo social que amenaza su salud, su desarrollo y sus vidas. El escenario es complejo, hay muchos frentes por cubrir en esta lucha y solo juntas y juntos, desde nuestras responsabilidades y capacidades complementarias vamos a poder impactar las condiciones políticas, sociales, culturales y económicas en nuestra región” concluyó Oscar Valverde Cerros, director ejecutivo de la Fundación PANIAMOR.

Los días 5 y 6 de junio, los representantes de GARA visitaron La Fortuna, un destino icónico de turismo sostenible en Costa Rica. Fue precisamente en la Zona Norte donde se celebró la XVII Reunión Anual de GARA, la cual se desarrolló en un entorno que ejemplificó las mejores prácticas en turismo responsable. Las representaciones de los países tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano las iniciativas de turismo sostenible implementadas en la región, que promueven el desarrollo social, cultural y económico de las comunidades locales. Una de esas iniciativas se conoció al visitar Místico Park, empresa que cuenta tanto con la Certificación de Sostenibilidad Turística (CST) y está comprometida con el Programa del Código de Conducta para prevenir la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA) y realizaron la última sesión de trabajo para la generación de conclusiones, así como estrategias regionales en futuro cercano.