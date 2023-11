EN EL DIA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL GROOMING

13 Noviembre 2023

PRESENTAN CAMPAÑA EDUCATIVA

El Grooming es cuando una persona adulta acosa a una niña, niño o adolescente con fines sexuales, por medio de redes sociales, videojuegos en línea o aplicaciones.

Entre el 2017 y setiembre del 2023, el OIJ ha contabilizado 426 denuncias por este delito y se han identificado 487 víctimas menores de 18 años (más de una por denuncia).

Denuncias al 800-800-645 línea confidencial del OIJ, 9-1-1 Emergencias, WhatsApp 8800-0645, 22953000 del Poder Judicial.

Consultas y orientación a la Línea 1147 y WhatsApp 8989-1147 del PANI, 2459-1598 y 2459-1599 Línea Aquí Estoy del MEP, entre otros servicios.

San José, 13 de noviembre. En el Día Nacional contra el Grooming, que se conmemora cada 13 de noviembre, la Comisión interinstitucional para la protección de la persona menor de edad frente a delitos sexuales cometidos a través de medios electrónicos o virtuales (Grooming) presenta la campaña educativa “Lucha contra el Grooming”, que busca generar conciencia entre la población para erradicar este delito en el país.

El Grooming es cuando una persona adulta acosa a una niña, niño o adolescente con fines sexuales, por medio de redes sociales, videojuegos en línea o aplicaciones. Usualmente se hace pasar por una persona adulta o joven con el objetivo de ganarse la confianza de la víctima averiguando sus preferencias y gustos. La palabra deriva del verbo inglés “groom”, que se refiere a conductas de “acercamiento o preparación para un fin determinado”.

La campaña informa a los padres, madres y personas encargadas de niños, niñas y adolescentes qué es el Grooming y sus diferentes modalidades, brinda consejos para que acompañen a sus hijos e hijas en el uso seguro y responsable de las redes sociales, juegos en línea y los dispositivos electrónicos e informa sobre los diversos servicios de consulta y denuncia.

En Costa Rica, esta práctica es delito desde el 2013 y es sancionada hasta con 5 años de cárcel. En el Código Penal se identifica como “seducción o encuentros con menores por medios electrónicos”. En el 2021 se firmó la ley N. 10020, que estableció un marco regulatorio para prevenir, combatir y sancionar este delito, así como aumentar las penas.

Según la Unidad de Análisis Criminal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), entre el 2017 y setiembre del 2023, se han contabilizado 426 denuncias por el delito de grooming o seducción o encuentro con menores de edad por medios electrónicos. En las denuncias se han identificado 486 víctimas (412 mujeres, 66 hombres y 9 por género no definido).

Entre las víctimas, 309 son personas entre los 12 y 17 años, 87 son personas menores de 12 años y 91 no registran edad. En este punto, es importante destacar que, por ser un delito, el número de denuncias, podría no reflejar la realidad de este fenómeno, ya que muchas victimas no se atreven a denunciar por miedo, por vergüenza y por desconocimiento.

Para la Presidenta Ejecutiva del PANI, Kennly Garza “La alfabetización digital exige el acompañamiento de las personas adultas responsables para que los niños, niñas y adolescentes logren utilizar la tecnología y desarrollarse en el mundo y entorno digital de manera segura. La Internet es un espacio para hacer realidad sus derechos a la participación y opinión, pero también es un lugar donde el derecho a la privacidad, integridad y protección debe garantizarse. Este 13 de noviembre, recordemos que al igual que en el mundo real, el mundo digital nos exige tomar todas las medidas para garantizar el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes”.

La Comisión interinstitucional para la protección de la persona menor de edad frente a delitos sexuales cometidos a través de medios electrónicos o virtuales (Comisión Nacional contra el Grooming) está adscrita al PANI e integrada por el Ministerio de Educación, Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, el Organismo de Investigación Judicial, Ministerio Público y la Fundación Paniamor