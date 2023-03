Restricción vehicular no se aplicará en Semana Santa ni el 10 de abril

23 Marzo 2023

Medida se desaplicará, entonces, entre el lunes 3 y el lunes 10 de abril, ambas fechas inclusive.

Viernes 31 de marzo (placas 9 y 0) será el último día que se aplique y se retomará el martes 11 de abril (placas 3 y 4).

Reducción de cantidad de vehículos en la capital hace innecesario aplicar la medida y personal se utilizará para control de vías que usan los vacacionistas, prioritariamente.

Como es habitual, la restricción vehicular por número de placa no se aplicará en los días festivos, a saber, Jueves y Viernes Santos y lunes 10 de abril (traslado de la celebración de la Batalla de Rivas, del 11 de abril).

Asimismo, se le sumará la suspensión de la medida para los días lunes, martes y miércoles “santos”, informó el Director de la Policía de Tránsito, Alexander Solano Quirós.

Así las cosas, en los primeros 10 días del mes de abril se podrá circular sin temor a una multa por restricción de placas, siendo el viernes 31 de marzo el último día en que se aplique esta medida; en ese caso, para las placas de los vehículos cuyo último dígito sea el 9 o el 0. Se retomará el martes 11 de abril, para las placas finalizadas en 3 o en 4, agregó el funcionario.

“Como ya es sabido, la restricción se desaplica en los días festivos y, en el caso de Semana Santa, también hicimos las gestiones para desaplicarla el 3, 4 y 5 de abril, tomando en cuenta que, al no haber curso lectivo y estar de vacaciones colectivas la mayoría de los empleados públicos y privados, se hace innecesario tener vigente esa limitación de paso en San José”, indicó Solano Quirós.

Por su parte, el Jefe de Operaciones Policiales, Felipe Venegas Vargas, detalló que también se requiere redireccionar el personal disponible para que colabore en los controles y regulaciones en torno a la salida y regreso de personas del Valle central rumbo a las costas, zonas de montaña o zonas rurales a las que acuden a visitar familiares.

“Lo que hacemos es priorizar las necesidades. No vamos a descuidar el centro de San José ni las cabeceras de provincia, porque incluso hasta para algunas actividades religiosas, como las procesiones, brindamos apoyo, en conjunto con las policías municipales y la Fuerza Pública. Otras personas no salen de paseo, sino que aprovechan la oferta de entretenimiento en los centros comerciales y otros negocios, la mayoría de municipalidades no aplica Ley Seca y hay que vigilar que no se conduzca en estado etílico, así que tendremos vigilancia, pero con el énfasis en las zonas turísticas y en las rutas hacia ellas”, resumió.

La restricción vehicular por número de placa se aplica en San José, de lunes a viernes, de 6 am a 7 pm, en la zona delimitada por la ruta de Circunvalación inclusive y de ahí hacia el centro de la capital. La multa por irrespetar esta medida ronda los ¢26.000.