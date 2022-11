Edunámica anuncia que dispone de 70 becas para estudiantes de Alto Potencial en centros educativos públicos para el 2023

07 Noviembre 2022

El periodo para postularse vence el 31 de diciembre 2022.

Las personas estudiantes deben contar con habilidades destacadas áreas deportivas, liderazgo o STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas).

En Costa Rica existen miles de niños, niñas y jóvenes que nacen con alto potencial para desarrollarse en áreas deportivas, liderazgo o STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas); sin embargo, el desarrollo de ese potencial en ocasiones se limita porque tienen un nivel socioeconómico vulnerable.

Edunámica es una organización que potencia y brinda oportunidades de desarrollo a personas con este perfil. Para 2023 Edunámica dispone de 40 becas para sexto y 30 becas para sétimo año y su proceso de postulaciones a partir de este mes.

Azucena López, coordinadora de Proyectos de Edunámica explica que “en Edunámica contamos con un programa de becas que abre un espacio a aquellos estudiantes de alto potencial, que destacan por arriba de la media en un área específica, para ofrecerles la asistencia que requieren. Hemos comprendido muy bien que esta población tiene necesidades muy específicas y es por ello, que diseñamos un modelo integral de beca que se enfoca en crear experiencias y espacios que potencian el desarrollo de ese talento”.

“Las personas a postularse deben contar con una habilidad que los destaque en áreas como deportivas, liderazgo o STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas). Así como, demostrar un alto interés en el área académica, comprometerse a ser parte del programa de actividades que desarrollamos y demostrar un nivel socioeconómico vulnerable”, agregó López.



¿En qué consiste el programa de Edunámica?

Edunámica ofrece a sus beneficiarios un programa de enriquecimiento integral único en su género, el cual brinda acceso a un subsidio económico anual para cubrir gastos relacionados con el estudio y con el desarrollo del talento de la persona estudiante. Además, las personas beneficiarias tienen acceso al fondo de tecnología, al programa de salud familiar y participan de los espacios de aprendizaje de alto nivel en diversas áreas del conocimiento según sus intereses. El enriquecimiento que promueve les permite a los beneficiarios aprender acerca de los contenidos temáticos y desarrollar de forma innovadora sus habilidades individuales y sociales según el enfoque del siglo 21.

Y se preguntará ¿cómo puedo postular a mi hijo o hija?

“Para ser parte del programa de Edunámica los padres de familia deben completar el siguiente formulario https://edunamica.typeform.com/to/UA0cdYMJ o ingresar a la página web www.eduncamica.cr en la sección de Becas 2023 y adjuntar los siguientes documentos:

una carta de referencia del director o docente del Centro Educativo.

si la persona postulante practica su talento (académico, tecnológico, deportivo o artístico) de forma perseverante o integra una organización se le solicitará una carta de recomendación del comité u organización que lo respalda”, comentó López.

Una vez Edunámica cierre el proceso de postulaciones, realizará un análisis de cada persona que fue inscrita. Luego, realizará un proceso de entrevistas y finalmente seleccionará los 70 estudiantes.

A la fecha son muchos los testimonios de estudiantes que han logrado beneficiarse con el programa de Edunámica.

Rostros del Programa. El primer rostro es el de Freddy Dimas Mena Abarca, quien es estudiante de la Escuela Rosario Arronis en San Isidro de Pérez Zeledón. Él práctica taekwondo, fútbol y es monaguillo de la Iglesia de la comunidad. Además, es apasionado de la historia y la matemática, a tal punto que el año pasado participó en las Olimpiadas Nacionales de Matemática y este año está a la espera de los resultados para conocer si clasificó de nuevo.

Freddy Dimas cuenta “Edunámica vino a cambiar mi vida, a llenarla de esperanza, emociones, de experiencias que no creí llegar a tenerlas a tan temprana edad, y eso hace que logre soñar con mayor certeza. Edunámica es esa luz, que me abrió las puertas a aquello que estaba esperando y veías lejano. Ellos me han dado respaldo, guía, apoyo y comprensión”.

Su madre Jéssica Abarca señala que “conocer a Edunámica y estar integrados en ellos ha sido lo mejor para nosotros. Edunámica es una familia, donde día a día hemos podido observar el gran trabajo que realizan por el bienestar de los chicos, se esfuerzan de una manera extraordinaria por desarrollar y potenciar el talento, las habilidades que cada uno posee. Además, en nuestro caso ha sido de acompañamiento en la parte salud y económica, nos han ayudado a ir caminado por cada una de las etapas que se van presentando”.

Otro rostro del Programa de Edunámica es Hilary Corrales, una adolescente de 14 años, quien con una disciplina férrea práctica triatlón y ballet y asiste al Liceo Experimental Bilingüe de Sarchí, donde es una excelente estudiante.

Hilary menciona que “Edunámica me ha apoyado en las disciplinas que practico con materiales o artículos que requiero, ha sido un soporte en el área académica y me ha brindado la posibilidad de acceder a charlas de astrología, historia, dibujo, acuarela, robótica, psicología, microbiología y muchas otras más que me han permitido adquirir más conocimiento”.

Su mamá doña Silvia Sibaja indica que “Edunámica ha sido una bendición para Hilary y su familia, ya que los han apoyado no solo en el proceso de potenciar las diversas habilidades y talentos que Dios le dio a Hilary, y en la academia, sino que a nivel familiar Edunámica ha sido un soporte en procesos que como familia hemos vivido recientemente, y es una organización que no ha soltado a la familia y están muy presentes en cada etapa de Hilary”.

(Están dirigidos a estudiantes que van para sexto de primaria y séptimo año de colegio)