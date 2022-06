Nicoya apuesta por promesas del cantón

28 Junio 2022

Colegio público rural recluta mentes brillantes de la zona

62 estudiantes forman parte del plan piloto.

Prioridades del 2022 es preparación docente y adecuación de infraestructura

El Colegio Humanístico de Nicoya se convierte en el primer colegio estatal en concretar un programa integral de innovación para estudiantes de alta dotación. El proyecto incluye mejoras significativas sobre la infraestructura educativa, el programa académico de los estudiantes, así como un enfoque pedagógico basado en la innovación y la creatividad como norte, además de un Modelo de Enriquecimiento de Toda la Escuela, basado en el Modelo SEM (Schoolwide Enrichment Model), del psicólogo educativo estadounidense, Joseph Renzulli, Director del Centro Nacional de Investigación sobre los Dotados y Talentosos de la Universidad de Connecticut.

Las estadísticas del BID nos apoyan, insistió Luis Carlos Zúñiga, Director del Colegio nicoyano. Los estudiantes de poblaciones económicamente deprimidas, construyen paradigmas limitantes y disminuidos de su realidad y su futuro. De tal manera que, la única forma de combatir agresivamente esta serie de afirmaciones, que se encuentran anquilosadas en las mentes de nuestros estudiantes y comunidades, es dotarlos de todas las habilidades y destrezas para que venzan sus propios temores.

Es así como un equipo multidisciplinario, liderado por el director del centro educativo, y apoyado por la junta administrativa del colegio, el gobierno local y representantes de la comunidad, además del apoyo de la Unidad de Alta Dotación, talento y Creatividad del Ministerio de Educación Pública, se han propuesto cambiar el panorama del hoy y el mañana para estos jóvenes.

“Invertir en el capital humano del cantón y comprobar que Nicoya no tiene por qué ser parte de una estadística como esta, nos impulsa a no permanecer ajenos y dejar simplemente que suceda. No desistiremos hasta garantizar que los estudiantes con alto potencial de la zona, tengan las oportunidades que merecen”, afirmó el Director del Colegio Humanístico de Nicoya, Luis Carlos Zúñiga.

También, enfatizó que “no podemos abandonarlos a su suerte o permitir que sean absorbidos por un sistema tradicional y obsoleto. Por eso, iniciamos este proyecto, remodelando el espacio físico, e introduciendo cambios en el modelo de enseñanza-aprendizaje”.

Es por esta razón que. bajo la guía de EDUNÁMICA, la Organización no gubernamental de amplia trayectoria en el campo de la innovación educativa, y en combinación con el internacionalmente reconocido Centro Renzulli de Madrid, España, el cuerpo docente del colegio inició un programa de inmersión pedagógica, para replantear sus esquemas de trabajo, los cuales les permitirán innovar y utilizar modelos alternos, que propicien el pleno desarrollo de los estudiantes, según su potencial, y no por su condición económica.

Edunámica es una fundación dedicada a promover el potencial humano en personas en edad infantil y juvenil. Desde el año 2002 ha promovido múltiples acciones de cooperación con el sector educativo, para garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo de las personas estudiantes que tienen menos recursos financieros.

En alianza con el Ministerio de Educación Pública viene trabajando para promover en Costa Rica un modelo de identificación y atención de personas estudiantes de alto potencial, es decir, personas que muestran características en su aprendizaje y comportamiento, por encima de la media. Se utiliza el marco teórico y metodológico del enfoque Renzulli, para la atención de esta población objetivo.

Como parte de este esfuerzo por promover la adecuada atención de las personas con alto potencial, se crea una alianza de cooperación con el Centro Renzulli de Madrid, España, para ofrecer acciones formativas especializadas en la temática.

“Celebramos con gran entusiasmo el interés de este Colegio estatal por convertirse en el primer centro educativo de Costa Rica que inicia un proceso formal de capacitación para la identificación y atención de estudiantes con perfil de alto potencial”, señaló Óscar López, Director de Edunámica Costa Rica, firma que coopera con el Colegio Humanístico Costarricense de Nicoya, durante este proceso de innovación.

Con este paso, el Colegio Humanístico de Nicoya ratifica, una vez más, su visión pionera, la cual los convertirá en una institución generadora de talento, para continuar atrayendo a las promesas de la provincia de Guanacaste, especialmente, del cantón de Nicoya y lugares aledaños.