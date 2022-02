ULACIT da la bienvenida a 37 estudiantes de intercambio

07 Febrero 2022

Treinta y siete jóvenes provenientes del extranjero estarán en Costa Rica durante el primer cuatrimestre de 2022 para tomar cursos en ULACIT, gracias al Programa de Intercambio Estudiantil de la Oficina de Educación Global (GEO). Estos estudiantes vienen de países como Suecia, Alemania, Francia, Finlandia, Estados Unidos y España.

Uno de ellos es Markus Gersing, quien tiene 26 años y viene de la Baden-Wuerrtemberg Cooperative State University de Mannheim, Alemania. Entre sus planes está viajar por el país y entrar en contacto con la gente y con su estilo de vida.

Tina Vo, de 22 años, es de la misma universidad y tiene ascendencia vietnamita. “Lo que quiero hacer aquí en Costa Rica es conocer mucha gente genial, visitar playas increíbles, montañas y volcanes. Hasta ahora he aprendido un poco de español y creo que la gente es muy amigable y pura vida”, expresó.

Por su parte, Noah Burger, de 22 años, contó que llevará algunos cursos de Administración, ya que estudia Administración Internacional en la la FOM University of Applied Sciences for Economics and Management de Alemania. “También llevaré un curso de Identidad Cultural Latinoamericana porque estoy muy interesado en la cultura de aquí y en la gente. También quiero mejorar mi conocimiento del español”, añadió.

Elena Polcynski, de 21 años, viene de Maryland, Estados Unidos y su objetivo es aprender español para graduarse de la Salisbury University. “También quiero ir a Manuel Antonio porque hago fotografía de vida silvestre”, comentó.

Desde Finlandia también nos visita Anna-Maija Kinunnen de 36 años, estudiante de Ciencias Sociales de la Lapland University of Applied Sciences. “Vine a Costa Rica para llevar mis cursos de Administración de Negocios. Elegí Costa Rica principalmente por el clima, porque en Finlandia el clima es muy frío, y también los cursos me servían para mi plan de estudios. Me gustaría visitar todo el país, ir a bucear y a aprender a surfear”.

Durante la primera semana del cuatrimestre varios de estos jóvenes iniciaron el Programa intensivo de Inmersión en el Idioma Español, realizaron un recorrido por el campus de la Universidad y también por la ciudad de San José.

Al matricularse en ULACIT, los estudiantes extranjeros pueden tener acceso a programas educativos de calidad que cumplen con estándares internacionales. ULACIT les ofrece cursos de las escuelas de Economía Empresarial, Administración de Negocios, Contaduría, Publicidad, Ingeniería Industrial, Ingeniería Química, Ingeniería Biomédica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Informática, Odontología, Psicología, Derecho y Relaciones Internacionales, así como cursos de Cybersecurity.

Los estudiantes provenientes de universidades que tienen convenios con ULACIT pueden tomar hasta 5 cursos con el acuerdo de exención de matrícula. Los que provienen de otras universidades pueden optar por cursos pagados siempre que cumplan con los requisitos de admisión.

ULACIT es la universidad privada #1 de Costa Rica y de Centroamérica de acuerdo con QS Latin American University Rankings y cuenta con un modelo de enseñanza sin exámenes tradicionales y basado en proyectos.

