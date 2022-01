Laboratorio de Experimentación Remota de la UNED alcanza premio internacional

27 Enero 2022

El reconocimiento de Global Online Laboratory Consortium (GOLC) será entregado en febrero próximo

Bajo la categoría de Laboratorio Visualizado, el Laboratorio de Experimentación Remota de la UNED alcanza el Premio Internacional de Laboratorio en Línea 2022, otorgado por el prestigioso Consorcio Mundial de Laboratorios en Línea (GOLC por sus siglas en inglés), que reúne a investigadores y profesionales de la experimentación en línea en todas las áreas de la educación.

GOLC entregará la condecoración durante la 19th International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation (Congreso Internacional de Ingeniería Remota e Instrumentación Virtual), a celebrarse del 28 de febrero al 2 de marzo, desde The British University in Egypt, Cairo.

“Es una enorme satisfacción que el laboratorio, desarrollado en mi tesis doctoral y apoyado por LabsLand y muchos socios como Sonia Concari y Juárez Bento da Silva, recibiera este premio. Hace años pensaba qué bueno sería ganar un GOLC y el trabajo transparente y constante lo hace posible hoy”, dijo Carlos Arguedas Matarrita, coordinador del laboratorio de la UNED y quien celebra el reconocimiento con el químico Eric Montero-Miranda, miembro del laboratorio.

Este premio reconoce tres categorías: Experimentos visualizados, Experimentos simulados, y Experimentos/laboratorios controlados a distancia.

Experimentación desde la UNED. Desde la sede central de la UNED, docentes y estudiantes pueden utilizar los laboratorios para desarrollar prácticas en Ingenierías, Agronomía, Ciencias Básicas y Enseñanza de las Ciencias. Para ello, la institución pone a disposición de la persona usuaria manuales en español, inglés y portugués, así como audiovisuales para facilitar su uso tanto en secundaria como en carreras universitarias.

En este proyecto, la UNED contó con la colaboración de LabsLand, una empresa que desarrolla y comparte laboratorios reales a través Internet, permitiendo un potencial uso global del recurso. De esta forma, se convirtió en pionera en el diseño de experimentos de las diferentes áreas de las ciencias en Costa Rica y a nivel mundial.