Estudiantes destacan transformación radical del CTP de Upala: “Estamos muy felices”

07 Julio 2021

Mejores aulas y mobiliario, más iluminación y espacios, buenas pizarras, un comedor más amplio e instalaciones idóneas para las diferentes especialidades, entre los cambios realizados.

Con una inversión de ₡1.849 millones, obras incluyeron la construcción de 28 aulas, biblioteca, pasos cubiertos, módulos de cocina y agroindustria y laboratorio de ciencias, entre otras mejoras.

¡Cómo cambió el CTP de Upala!”, dijo emocionado el presidente de la República, tras señalar que “aquí los jóvenes vienen a formarse para forjar su futuro en áreas que van desde la informática y el turismo hasta la agroindustria”.

La institución tiene modalidad diurna y nocturna con más de 1.300 estudiantes y en sus instalaciones funciona además un Centro Integrado de Educación de Adultos y el Colegio Virtual Marco Tulio Salazar.

Para Deyna Guzmán, de 17 años; Kimberly González, de 18 años, y Eliécer Sequeira, de 19 años, el gran sacrificio que vivieron durante más de dos años de recibir clases en estrechas aulas provisionales fue recompensado con creces: las renovadas instalaciones del Colegio Técnico Profesional (CTP) de Upala son amplias, cómodas, se adaptan a las necesidades de sus especialidades y tienen mejores equipos.

Entre junio del 2018 y finales de enero del 2020, se transformaron radicalmente las instalaciones del centro educativo con una inversión de ₡1.849 millones del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Durante el proceso, se construyeron 28 aulas, 6 baterías de servicios sanitarios, biblioteca, área administrativa, pasos cubiertos, módulos de cocina y agroindustria y laboratorio de ciencias, entre otras. Asimismo, se efectuó un cambio total del sistema eléctrico y se amplió y reconstruyó el comedor estudiantil.

Este miércoles, el presidente de la República, Carlos Alvarado; la primera Vicepresidenta, Epsy Campbell Barr, y la ministra de Educación, Guiselle Cruz, recorrieron las instalaciones del CTP de Upala para observar las mejoras en la planta física de la institución de las que tanto habla toda la comunidad educativa del CTP de Upala.

“No esperaba tanto cambio. Es irreconocible. Ni un aula se parece a la anterior. El área técnica quedó muy bonita. Al inicio fue incómodo estudiar en unas aulas provisionales en el gimnasio. Fue un sacrificio, pero ya pasó”, contó Eliécer Quesada, presidente del gobierno estudiantil y alumno de sexto año. “Ahora el colegio es espacioso, iluminado, un espacio muy agradable para los estudiantes. Antes hasta los inodoros eran feos. Ha sido un cambio radical y muy provechoso”, reconoció el joven que estudia informática.

Deyna Guzmán, de la especialidad de turismo ecológico, está sumamente complacida con el cambio en el colegio. “Es una gran diferencia: hay más comodidad; estamos muy felices y sentimos que el sacrificio durante el largo proceso de construcción valió la pena”, afirmó esta vecina del centro de Upala.

La joven, quien está enamorada del turismo, contó que antes de estas mejoras tenían problemas porque los abanicos no funcionaban, se metía el agua cuando llovía y hasta los profesores tenían que cuidar no apoyarse mucho en las pizarras porque se hundían de lo deterioradas que estaban. “Me da un poco de nostalgia; falta poco para terminar el cole y aún no he podido estrenar el laboratorio (de ciencias); imagínese, es para hacer experimentos”, dijo la estudiante.

Al igual que los colegiales, Griselda Elizondo, directora del CTP de Upala, celebra la transformación del centro educativo: “El cambio fue impactante. Las instalaciones son grandísimas y nos hemos acomodado muy bien”. Ella destaca las mejoras para las diferentes especialidades; por ejemplo, el área de turismo, que ahora cuenta con un espacio idóneo para poder realizar eventos especiales.

Transformación radical. En la visita, el presidente de la República, Carlos Alvarado, dejó ver su emoción con la transformación en el colegio técnico profesional. “Aquí los jóvenes vienen a formarse y forjarse en un futuro en áreas que van desde la informática, el turismo, la agroindustria…; todas son áreas fundamentales para el crecimiento de Upala y el crecimiento de Costa Rica. ¡Cómo cambió el CTP de Upala! Estos proyectos son fundamentales para el país. Invertir en la educación de generaciones como las que aquí crecen es invertir en el presente y el futuro de Costa Rica”, expresó.

El mandatario admitió que el reto siguiente es la conectividad en los hogares de los estudiantes y exhortó, una vez más, a que los diputados apoyen el proyecto de ley para la alfabetización digital a fin de poder atender esta deuda con el país.

En el mismo sentido, la vicepresidenta de la República y coordinadora del programa Franja de Desarrollo de la Zona Norte, Epsy Campbell, recordó que “la pandemia por COVID-19 ha demostrado que debemos acelerar los esfuerzos para garantizar que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes tengan acceso a una educación de calidad”.

Para cumplir con ese derecho, según Campbell, es necesario que el Estado realice inversiones como la del CTP de Upala, garantizado paralelamente el acceso a las tecnologías y a la conectividad.

Los propios estudiantes del CTP de Upala reconocieron que, aunque se han podido adaptar a la educación a distancia y el modelo combinado, el proceso ha sido retador, en especial porque en Upala hay problemas de conectividad. “Siento que uno no aprende igual (a distancia); además, a veces Internet no funciona, se corta y uno se queda sin entender. Me ha ido bien porque después le pido a algún compañero o a los profesores que nos expliquen”, aseguró Kimberly González, quien también estudia turismo ecológico y vive en el barrio Moreno Cañas de Upala.

Las jóvenes aceptaron que sus profesores han hecho un gran esfuerzo para que el estudiantado aprenda todo lo que debe. “En zonas alejadas, es más difícil con el Internet. Sin embargo, el colegio se ha encargado de ir hasta la casa para entregar material, si es necesario. Ha combatido bastante para cerrar esta brecha”, aseguró Deyna Guzmán.

"La educación técnica profesional de Costa Rica continúa evolucionando, para generar talento humano técnico cualificado, capaz de tomar decisiones informadas y así contribuir con la competitividad del país. Este centro educativo ofrece a las personas estudiantes la educación técnica profesional, la adquisición de habilidades y competencias certificables, ampliando la posibilidad de más alternativas de trabajos, mejores remuneraciones y empleabilidad", manifestó la ministra de Educación, Guiselle Cruz.

Este CTP, que da servicios a la población de Upala desde 1972, ofrece las especialidades de agroecología, agroindustria alimentaria en tecnología pecuaria, agroindustria alimentaria en producción pecuaria, informática empresarial, secretariado ejecutivo, turismo ecológico, turismo rural, turismo en alimento y bebidas, agropecuaria, agrícola, pecuaria, agroindustria pecuaria, secretariado, informática y agroecología. Además, en la noche, se imparte también contabilidad, salud ocupacional y ejecutivo para centros de servicios, entre otros.

La institución tiene modalidad diurna y nocturna con más de 1.300 estudiantes; además en las instalaciones también funciona un Centro Integrado de Educación de Adultos (CINDEA), que tiene 576 estudiantes, y el Colegio Virtual Marco Tulio Salazar con 60 alumnos.