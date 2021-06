Científica generadora de cambio

19 Junio 2021

Recientemente, la Universidad Nacional (UNA) dedicó el suplemento especial “Mujeres de Ciencia” a un grupo de científicas de la UNA que han destacado en las áreas de la investigación, la extensión y la docencia, con el propósito de visibilizar su aporte profesional a la institución y al país.

Este viernes compartimos el perfil de la Dra. Gaby Dolz Wiedner destacada investigadora que hoy se desempeña como coordinadora del laboratorio de Zoonosis y Entomología de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional (UNA).

El hecho de compartir labores domésticas con sus dos hermanos, gracias a la visión de sus padres, con respecto a la igualdad de condiciones en las tareas del hogar y la motivación para cursar una carrera universitaria, así como la influencia del modelo educativo alemán, que inculca a las mujeres la capacidad de realizar cualquier trabajo sin depender del esposo, fue el caballo de batalla que inspiró a Gaby Dolz Wiedner a consolidarse como una destacada profesional que hoy se desempeña como viróloga de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional (UNA).

La investigadora que se identifica como: “peruana de nacimiento, alemana de pinta y tica de corazón”, recuerda que al llegar a Costa Rica tuvo la oportunidad de ingresar al colegio Humboldt, donde una profesora recién llegada de tierras germanas inculcó en ella y sus compañeros la convicción en ser personas generadoras de cambio. “En realidad nos empoderó el sistema alemán, al punto que cuando concluí la secundaria, en 1976, me fui para Alemania a estudiar veterinaria, sin saber cómo obtener una beca, pero estaba convencida que lo lograría y así fue. Tiempo después, en 1984, me gradué como veterinaria y luego postulé para una beca con el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) y saqué el doctorado en virología”, comentó.

Dolz, enamorada de su familia y los animales, inició labores en la UNA en 1992 en el Laboratorio de Virología; luego asumió la coordinación de la Maestría en Enfermedades Tropicales y en la actualidad es responsable del Laboratorio de Zoonosis y Entomología de la Escuela de Medicina Veterinaria. Además, de ser especialista en enfermedades infecciosas.

Como parte anecdótica, la investigadora recordó el momento cuando su hija decidió estudiar una carrera médica, la joven le dijo: “¿recuerdas cuando me regalaste un microscopio con apenas 8 años? Yo veía las hojas y los insectos, y me fascinó conocer ese mundo invisible, esto me motivó a estudiar medicina.”

Excelencia académica

La científica manifiesta que su mayor logro consistió en apoyar a muchos estudiantes en sus trabajos de investigación, tesis de grado, y enviarlos a intercambios o impulsarlos a sacar doctorados fuera del país. “Me satisface ver a nuestros estudiantes graduados en Alemania que han realizado su vida profesional y personal allá, pero que en ningún momento han perdido contacto con Costa Rica, así como los estudiantes graduados de la maestría en Enfermedades Tropicales, quienes en la actualidad laboran en Centroamérica y con todos podemos colaborar en la ejecución de grandes proyectos”, mencionó Dolz.

Su historial académico se compone de 84 publicaciones en revistas especializadas, 259 conferencias o carteles en congresos nacionales e internacionales, tutora de 46 estudiantes de pre y postgrado, así como 44 proyectos de investigación ejecutados.