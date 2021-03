Programas de formación de HP prepararon a emprendedores para impulsar sus negocios.

19 Marzo 2021

Mediante iniciativas de capacitación como “Transformación Digital Pymes” en HP LIFE y “Skills for Life”, HP y aliados brindaron a pequeños emprendedores y a estudiantes colegiales conocimientos tecnológicos y empresariales.

Los programas se ajustaron en el 2020 para suplir virtualmente su servicio a comunidades y personas beneficiarias luego de que la pandemia interrumpiera la formación presencial.

360° es una revolución completa; por otra parte, 360 es también el número de personas que han recibido un giro en cuanto a sus capacidades técnicas y habilidades para el emprendimiento. Un conjunto de personas cuyas ansias de éxito están ahora respaldadas por una capacitación especializada y hecha a la medida de sus necesidades. Estas personas vivieron la culminación de su proceso de aprendizaje ayer 18 de marzo, en su graduación del programa “Transformación Digital Pymes”, en la plataforma HP LIFE.

En una Alianza Público-Privada para el Desarrollo, HP Inc. se ha adaptado 100% a la virtualidad, en conjunto con grandes actores como el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) a través de los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI), el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), la Universidad de Costa Rica (UCR), Fundación ALIARSE, e incluso la Fundación HP, a fin de continuar creando espacios de aprendizaje.

Como señala Enrique Lores, Presidente y CEO de HP, los graduados de estos programas desafían al mundo real con suficientes capacidades y habilidades para enfrentar con seguridad y conocimientos prácticos la retadora experiencia de fundar y hacer crecer un negocio. Este logro está en clara concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que apuntan a la educación de calidad, la igualdad de género, la innovación e infraestructura y, desde luego, las alianzas para lograr objetivos.

Del conjunto de graduados:

37 recibieron capacitación directa con voluntarios de HP Inc., estas personas iniciaron en el 2018 recibiendo cursos de computación básica y entre 2019 - 2020, realizaron el programa “Transformación Digital Pymes”. Y 323 estudiantes recibieron la capacitación gracias a la Fundación HP mediante un cuerpo docente de la UCR.

213 de los 360 son pequeños emprendedores que ya tenían negocios incipientes o que estaban en proceso de dar forma a sus ideas de negocio a través del programa “Transformación Digital Pymes”, en la plataforma HP LIFE. Y las otras 147 personas, fueron estudiantes de colegio técnico quienes, gracias a los contenidos abarcados, ahora cuentan con el conocimiento necesario para emprender por sí mismos.

260 estudiantes son mujeres y 100 son hombres.

Virtualidad: Una tabla de salvación. Pese a que los programas de capacitación se venían realizando desde el 2017 con resultados muy positivos, a raíz de la pandemia por COVID-19, hubo que superar un reto mayor, tanto para HP y sus aliados, como para las personas beneficiarias. Sin embargo, el objetivo de seguir brindado un aporte social impulsó a las entidades involucradas a hacer los ajustes necesarios para continuar con el proceso de capacitación. Como explicó Marianella Alvarado, Directora del Site HP Costa Rica, “hicimos un cambio con el objetivo de mejorar, ahora impartimos nuestros cursos 100% de manera virtual. Gracias a Fundación HP, a finales de marzo de 2021, los docentes de la UCR iniciarán los cursos de Transformación Digital Pymes con alrededor de 120 estudiantes, y en abril, iniciaremos con la enseñanza mediante los voluntarios de HP ”.

Paola Vega Castillo, Ministra del MICITT, señaló que la participación en estos programas contribuye efectivamente a mejorar la empleabilidad, el emprendimiento y también a incentivar el desarrollo de actividades económicas, aspectos de principal importancia en momentos en los que el país debe reforzar la reactivación productiva. La Ministra indicó: "Es necesario empezar lo más temprano posible a adquirir este conocimiento. Como complemento a la formación básica que nuestros niños y jóvenes en el sistema educativo, es necesario contar con un grado de dominio de las tecnologías digitales. La creación del Programa Nacional de Alfabetización Digital que está en análisis en la Asamblea Legislativa resulta indispensable para lograr este objetivo, pues además de reforzar las medidas de acceso a las TICs, facilitará de manera gratuita temprana y masiva a toda la población costarricense este conocimiento, orientado al uso productivo, significativo, seguro, crítico y responsable de la tecnología para la educación, el emprendimiento, el trabajo y la participación en la sociedad."

“En ALIARSE trabajamos constantemente en fortalecer las capacidades de empleabilidad de los costarricenses, fomentando alianzas que proporcionen mejores oportunidades de vida en las poblaciones más vulnerables, es así como Transformación Digital Pymes, es una apuesta por el talento nacional, el cual, con el estímulo correcto, la mayor innovación posible y con el conocimiento adecuado tiene toda la capacidad de salir adelante en momentos de incertidumbre”, explicó Aitor Llodio, Director Ejecutivo de ALIARSE, una de las organizaciones socias clave para el desarrollo de estos programas.

Respecto al grupo docente de la UCR, el Coordinador de Acción Social, de la Sede de Occidente,

M.M Mauricio Araya Quesada, menciona que la Sede tiene más de 50 proyectos de acción social y todos tienen un componente importante de formación, educación y capacitación en el ámbito no formal. “Ponemos al servicio de la población toda la plataforma educativa con que cuenta la UCR, para que puedan acceder a cursos y docentes de alto nivel, que les ayuden a mejorar sus condiciones y a fortalecer o impulsar un emprendimiento”, agregó.

Visión global con impacto local. La plataforma HP LIFE tiene un origen global y se expresa en múltiples puntos alrededor del mundo, todos con la visión de proporcionar habilidades empresariales y de TI básicas para emprendedores, estudiantes jóvenes y adultos, de forma gratuita y a través de capacitaciones con el propósito de reducir la brecha digital y ofrecer oportunidades de desarrollo a comunidades de desventaja social. Desde el 2015, HP ha llegado a más de 28 millones de estudiantes, jóvenes y adultos y apunta hacia el objetivo de impactar positivamente a 100 millones de personas al 2025. El plan de estudios es modular e incluye aspectos prácticos del uso de la tecnología, el desarrollo de habilidades comerciales y capacidades en cuanto a financiamiento, de tendencias de mercadeo y diseño de proyectos.

En Costa Rica, desde el 2017 HP Inc. se ha enfocado en desarrollar diferentes programas y desde entonces ha brindado oportunidades de capacitación a múltiples comunidades en desventaja social. A la fecha, ha impactado positivamente a más de 760 personas de San José, Heredia, Alajuela y Cartago. De ese total, un 88% han sido mujeres en su mayoría jefas de hogar.

La mayoría de las personas y Pymes beneficiarias se centraron en el comercio y los servicios, un ejemplo fue Vanessa Calvo, con su empresa Miss Candy, quien señaló: “Me siento sumamente agradecida porque estoy fortalecida y empoderada para tomar mejores decisiones respecto al negocio. La situación de la pandemia nos golpeó de frente y estuvimos muy cerca de renunciar. Hoy nuestro camino es reinventarnos, sumar valor a nuestra propuesta y seguir creciendo. El curso superó mis expectativas en cuanto a contenido, herramientas, aplicación y lo más valioso, que es el factor humano, porque detrás de todo esto hay todo un equipo de trabajo lleno de compromiso, entrega y profesionalismo. HP LIFE de verdad transforma vidas y me siento feliz de haber sido parte. Estoy a sus órdenes y de corazón gracias”.

Ana Inés Bolaños Castro es una de las personas que se graduó el 18 de marzo, “este curso me sacó de mi zona de confort, me quitó los miedos en medio de la pandemia. Con ayuda de mi familia, compañeras y ante todo el corazón de los voluntarios HP, dejé la incertidumbre y poco a poco me llegó la fuerza de seguir y encontrar un nicho a partir del encierro, el curso se convirtió en el espacio para ajustar las tuercas y seguir trabajando en lo que amo”.