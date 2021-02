Solo el 6% de la población de Guanacaste es bilingüe.

26 Febrero 2021

El bajo nivel de inglés en la provincia afecta el progreso laboral y personal de la población.

Por Silleny Sanabria Soto

Los representantes de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), mostraron su preocupación ante el bajo nivel de inglés existente en la provincia de Guanacaste.

Según la entidad, en la Región Chorotega hay empresas que se encuentran bajo el régimen de Zonas Francas, que quieren invertir en las regiones más alejadas del país, pero el recurso humano que necesitan no está totalmente capacitado, por lo que las oportunidades no son aprovechadas por la población.

Según estadísticas del Ministerio de Educación Pública (MEP) y del Instituto Nacional de Estadística y Censos, en los últimos años se han invertido millones de colones en capacitar a los docentes en la enseñanza del inglés, sin embargo, el porcentaje de cono- cimiento entre los estudiantes no crece y no supera el 15% del total de la población nacional. Cabe destacar que en zonas rurales esta cifra es menor al 6% según el INEC.

A pesar de los datos, la diputada por Guanacaste, Aida Montiel Héctor, comentó que está en desacuerdo con el panorama y que será cuestión de pocos años para cambiar el resultado. “Yo no concuerdo mucho en que no tengamos gente que no hable inglés, porque desde el kínder el sistema educativo brinda lecciones de inglés, entonces vamos a tener un avance grande. En Liberia hay dos colegios bilingües que ya tienen muchos egresados y que son quienes están trabajando en este momento en puestos de hoteles. Además, tenemos la Universidad de Costa Rica, a la UNED, a la UNA y a las otras universidades públicas; pero también el Gobierno tiene un énfasis especial en varios programas de instituciones públicas, para que los estudiantes aprendan inglés desde muy pequeños”, comentó Montiel, quien agregó que: “Yo creo que en cuestión de cinco años, tendremos a la gente de la provincia hablando inglés no solo los que estudian en colegios bilingües, sino también a aquellos estudiantes de centros educativos regulares en Guanacaste”.

Por su parte, el diputado de la Unidad Social Cristiana, Rodolfo Peña enfatizó en la urgencia de que el Gobierno no haya priorizado la enseñanza del inglés en las zonas rurales del país, como lo es Guanacaste.

Según datos de CINDE durante el año anterior y en medio de la pandemia se lograron generar unas 20.000 nuevas fuentes de empleo, y se espera que esta cifra pueda repetirse durante este 2021, año en que desea apuntar al desarrollo de las regiones rurales del país, por lo que, como parte de una propuesta, está en que el CINDE cuente con un convenio con el INA y con el MEP.

Con el bilingüismo se demuestra que hablar inglés aumenta en un 33% el nivel salarial y que se trabaja hasta dos horas menos que una persona en la misma posición de trabajo sin el conocimiento del inglés.