UNED se adjudica el Open Policy Award en Open Education Award for Excellence 2020

15 Octubre 2020

En reconocimiento al esfuerzo institucional de garantizar oportunidades educativas mediante el uso de recursos abiertos y/o tecnologías, la organización Open Education Global le otorgó a la UNED el Open Policy Award 2020, por el proyecto “Dispositivos tecnológicos para el estudiantado de la Universidad Estatal a Distancia”.

Las instituciones ganadoras de la edición Open Education Award for Excellence 2020 fueron dadas a conocer el martes 13 de octubre por el sitio web de esta organización global que, sin fines de lucro, se distingue por sus acciones a favor del desarrollo y el uso de la educación abierta en todo el mundo.

Algunas de las instituciones premiadas en 2020, aparte de la UNED, son: Indian Institution of Technology Kharagpur (Kharagpur, India); J&K – Jöran und Konsorten Agentur für zeitgemäße Bildung (Hamburg, Germany); City University of New York (New York, United States) y The Open University (Milton Keynes, United Kingdom).

El proyecto “Dispositivos tecnológicos para el estudiantado de la Universidad Estatal a Distancia (UNED)” surgió en 2017 ante la necesidad de dotar a la población, de más bajos recursos, de dispositivos para sus labores de estudio. Este proyecto fue ejecutado por el Fab Lab Kä Träre y la Dirección de Asuntos Estudiantiles.

La iniciativa fue impulsada por Silvia Barrenechea Azofeifa, coordinadora de la Oficina de Atención Socioeconómica, y Diana Hernández Montoya, Ana María Sandoval Poveda y Ana Carolina Zamora Sanabria, investigadoras y académicas del Fab Lab Kä Träre.

“Un detalle muy importante de este proyecto es que fue un trabajo conjunto del Laboratorio de Fabricación Kä Träre y Vida Estudiantil. La preparación, las giras, los resultados y el consecuente acuerdo que surgió de esto nos llena de satisfacción, no necesariamente por el esfuerzo realizado, sino más bien por la oportunidad que tiene el estudiantado de la UNED de una mayor inclusión, al contar otros recursos tecnológicos”, comentó Sandoval Poveda.

El uso de tabletas y de hardware abierto era una opción que nunca se había implementado en la institución. Luego de ejecutar un plan piloto con excelentes resultados, el Consejo de Rectoría de la UNED aprobó este acompañamiento como parte de la beca estudiantil, con el fin de garantizar el acceso a mejores oportunidades en la educación superior.

“Personalmente, (este reconocimiento) me parece un gran apoyo y un impulso externo a la labor de la UNED. Aún, siendo la universidad que recibe menos presupuesto anual, marca un hito al generar políticas abiertas que beneficien principalmente al estudiantado”, agregó Sandoval Poveda.

