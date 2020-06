Educación a distancia potencia sus dinámicas docentes mediante la virtualidad

19 Junio 2020

Uno de los sectores que ha tenido que responder con premura ante la situación de emergencia que vive el país ha sido justamente el sector educativo, que, en el caso de la UNED, estudiantes, docentes, investigadores, personal profesional y administrativo, le han dicho a Costa Rica y al mundo, que no se van a detener.

El esfuerzo y el trabajo colaborativo institucional ha generado varias fortalezas y una de ellas es implementación de estrategias educativas apoyadas por la virtualidad. Es por ello, que la Escuela de Ciencias de la Administración (ECA), en aras de compartir esas experiencias, para que otras entidades educativas puedan orientarse continuar con sus funciones o mejorar sus procesos, llevó a cabo el webinar, “Evaluación en la educación a distancia, mediada por la virtualidad”.

La conferencia fue impartida por académicos de la ECA, entre ellos, Katherine Quesada, encargada del programa Evaluación de los Aprendizajes; Karen Padilla, encargada de la cátedra de la Cátedra de Negocios Internacionales; Francisco Mora, experto en e-learning y Federico Li Bonilla, director de la Escuela.

Para Katherine Quesada, uno de los cambios significativos ha sido la evaluación. “Se ha tenido que cambiar las pruebas escritas. Antes, los exámenes se realizaban en un único formato y de manera presencial, pero ahora, todo se virtualizó y en ese aspecto hemos tenido que adaptarnos rápidamente, por ejemplo, hemos ido trabajando en el banco de ítems, para evitar en la medida de lo posible, el filtro de la información. Adicionalmente, dentro de la evaluación de los aprendizajes, tenemos que pensar en evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, y no por el hecho de estar en la virtualidad tenemos que olvidarlo, más bien, tiene que estar más presente en estos momentos”.

Por su parte, Karen Padilla, indicó que la adaptación de los estudiantes a las nuevas formas de evaluación fue un proceso de acompañamiento y orientación, ya que una población importante expresaba inseguridad y desconfianza al no conocer los detalles de la evaluación.

“Es importante tener en cuenta, que, aunque el modelo educativo es a distancia, nosotros no podemos perder comunicación con ellos, sino más bien, saber cuáles son sus condiciones y su perfil, para que, a partir de ahí, nosotros como docentes, podamos gestionar herramientas que le brinden apoyo al estudiante”, manifestó Padilla.

¿Qué recursos y posibilidades nos brinda la tecnología en la evaluación con mediación virtual? Ante esta interrogante, Francisco Mora, académico de la ECA, indicó que no se puede poner en primer lugar a la tecnología, al menos, no sin antes una mediación correcta del uso de entornos y herramientas virtuales que aseguren el éxito académico.

“La plataforma virtual es la simulación de un aula que está en la nube, ahí se pueden desarrollar muchos procesos, donde todos los usuarios, incluido el docente, converjan en dinámicas colaborativas, en el que se ponen a las personas a compartir, a trabajar en otras habilidades, no sólo a nivel de contenidos, sino también de habilidades blandas, el tema de la organización, tolerancia de ideas y liderazgo, todo, ligado a una planificación previa”, expresó Mora.

Para ver el webinar completo, ingrese al siguiente enlace: Evaluación en la educación a distancia, mediada por la virtualidad