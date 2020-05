“Cantemos en casa” es la nueva colaboración entre artistas y Gobierno para apoyar la educación en época de Covid-19

04 Mayo 2020

El 6 de mayo será el estreno de “Cantemos en Casa”, una iniciativa diseñada por tres ministerios –Educación, Justicia y Paz y Cultura- y un conjunto de compositores, cantantes, diseñadores y productores musicales que le dan vida a algunos aprendizajes que los niños y niñas de preescolar, primer y segundo año escolar están abordando en esta etapa de educación a distancia, ante la emergencia sanitaria del Covid-19. Se trata de una iniciativa que presenta canciones y videos exclusivos que a la vez motivan y retan a las familias a grabarse y subir videos a las redes, mientras cantan en sus hogares.

Como parte de la iniciativa “Canción por la Paz”, el conjunto de artistas de We Could Be Music, un nuevo sello discográfico, sin fines de lucro, dedicado a producir música con impacto social, facilitarán de manera gratuita una colección de seis canciones y videos que las familias pueden usar en la casa como complemento a las estrategias de enseñanza y aprendizaje que están desarrollando los docentes a distancia.

Las letras de las canciones apoyan a los estudiantes para repasar conocimientos que forman parte de los programas de estudio oficiales del Ministerio de Educación Pública, en asignaturas como español, matemática, inglés y otros. Y versan en temas como rimas, vocabulario en inglés, importancia de la alimentación saludable, expresión de emociones y sentimientos, habilidades como sumar, restar, multiplicar, dividir, entre otros conceptos.

“Para el Ministerio de Educación Pública es muy inspirador ver que este grupo de artistas se una con sus talentos para apoyar a los niños y niñas, sus familias y educadores del país. Cada vez son más recursos y alianzas las que se generan a favor de la estrategia del MEP, Aprendo en casa. Estamos muy complacidos por el apoyo que viene a complementar el esfuerzo que están haciendo miles de docentes día a día”, dijo la Ministra de Educación Pública, Guiselle Cruz Maduro.

A partir del 6 de mayo, cada semana, durante seis semanas, se publicará una nueva canción y video en la página de Facebook del MEP y de Vida Estudiantil del MEP, así como en en el sitio web de We Could Be Music, sello discográfico a cargo. Cada semana se van a obsequiar juguetes, libros y útiles entre las familias que participen voluntariamente subiendo videos cantando las canciones en casa, solo deben publicar el video en su instagram o Facebook, utilizando el hashtag #CantemosEnCasa. Para mayor información sobre esta iniciativa consultar en el sitio web www.wecouldbemusic.com/cantemosencasa.

Toda la producción de las canciones y videos se ejecutó en casa para cumplir con el llamado que ha hecho el Gobierno por el teletrabajo y el distanciamiento social.

Mia Paz, fundadora del sello discográfico a cargo del proyecto, We Could Be Music, dijo: “Cuando explotó la crisis, nos dedicamos a encontrar cómo poner el arte a ayudar de forma concreta, sin importar los obstáculos. Aunque no fue fácil para nuestro equipo producir todo en casa, sin estudios o sets, lo logramos con creatividad y esfuerzo”. Paz agregó que, aún en el marco de una iniciativa sin fines de lucro, el proyecto representó un estímulo económico para los artistas involucrados.

El conjunto artístico reunido por el sello discográfico, lo componen los siguientes integrantes: