CISCO premia labor del INA por llevar programas a miles de personas

04 Diciembre 2024

Conglomerado tecnológico reconoció a la institución, entre 168 aliados educativos de la región, por iniciativas para mejorar la empleabilidad de personas excluidas.

Instituto también recibió el premio Partner Premier Plus de Cisco, en reconocimiento a la calidad de los servicios ofrecidos por el INA a través de Networking Academy.

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) fue galardonado este 2024 con premios de gran relevancia que consolidan el liderazgo de la institución en la formación tecnológica y su compromiso con el desarrollo del talento en Costa Rica.

Uno de estos logros destacados es el prestigioso galardón “Be The Bridge”, el cual es otorgado por Cisco Systems Inc (Cisco), en reconocimiento a su iniciativa para mejorar la empleabilidad de personas excluidas del mercado laboral. Así, el INA recibió este reconocimiento como una de las únicas dos instituciones en toda Latinoamérica, entre 168 aliados educativos de Cisco en la región.

Durante el LATAM Academy Conference, realizado en Perú a inicios de octubre, Cisco otorgó al INA este reconocimiento por su implementación de las capacitaciones del programa Networking Academy dentro de la Estrategia Nacional BRETE. Esta iniciativa ha facilitado el acceso a formación en áreas de alta demanda para miles de personas, especialmente en regiones como Limón y Guanacaste.

Christian Rucavado Leandro, Presidente Ejecutivo del INA, expresó que "ser galardonados con el premio Be The Bridge es un reconocimiento al papel del INA como motor de cambio en la vida de miles de costarricenses, al conectar a quienes más lo necesitan con oportunidades de formación que abren puertas en el mercado laboral. Este reconocimiento refuerza nuestro compromiso de seguir trabajando para reducir las brechas de acceso a la educación y fortalecer la empleabilidad en todo el país".

Marisol Ibarra, gerente del programa Cisco Networking Academy en Costa Rica, dijo que “este galardón es un reflejo del compromiso compartido entre Cisco y el INA por elevar el nivel de formación tecnológica en el país. La distinción “Be The Bridge” no solo reconoce la calidad de la educación impartida, sino también la visión estratégica del INA al llevar programas de alta demanda a regiones históricamente desatendidas. Estamos construyendo una base sólida de talento que impulsará la competitividad de Costa Rica en la economía digital global, conectando oportunidades reales de crecimiento profesional con miles de personas que antes no tenían acceso”, comentó

Al INA también se le premió, por segundo año consecutivo, como Partner Premier Plus de Cisco, un reconocimiento otorgado a solo el 5% de los aliados en educación de Cisco a nivel mundial entre 792 instituciones. Este premio valora el impacto, la satisfacción y el compromiso en la calidad de los servicios ofrecidos por el INA a través de Networking Academy.